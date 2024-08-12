Зеленський заслухав Сирського щодо операції в Курській області: під контролем України – 1000 квадратних км

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо операції в Курській області. Про це він повідомив за результатами засідання Ставки верховного головкома. Сирський зі свого боку розповів, що в Курській області під нашим контролем близько 1000 квадратних кілометрів. Він сказав, що Україна проводить там наступальну операцію.
Це перше офіційне визнання проведення операції в Курській області. Зеленський повідомив про доручення міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям і СБУ "підготувати гуманітарний план для території проведення операції".
"Найважливіше – була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії", – повідомив президент.
Окрім цього, на Ставці заслухали доповідь стосовно економіки. Президент повідомив про збільшення долі українського виробництва в державних закупівлях. Уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5–10 років.
Координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС Зеленський доручив підготувати чітку й прозору стратегію повернення українців з російського полону. Міністерству оборони та дипломатам доручив представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території.
Події в Курській області
- 6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області. Спершу вона стверджувала, що спроба була невдалою і що її ФСБ стримала операцію, але навіть її провоєнні блогери повідомляли про втрату контролю. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко того дня сказав, що заяви росіян про контроль кордону в Курській області є неправдою. Це був перший і єдиний коментар українського посадовця на цю тему.
- 7 серпня росіяни повідомляли про продовження боїв. З деяких населених пунктів оголосили евакуацію. Факт прориву кордону ніхто вже не заперечував включно з Володимиром Путіним, який екстрено зібрав уряд і, за даними росЗМІ, раду безпеки.
- Коментарі на тему Курської області, хоч і доволі обтічні, почали лунали від радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.
- У США і ЄС тим часом коментували події дуже обережно. Вашингтон сказав, що хотів би уточнити в України, що відбувається. Також американці казали, що треба не забувати про те, що з Курської області Росія атакувала українців, і що Україна має право на захист. Про право на захист нагадували і в Євросоюзі.
- 8 серпня український президент у зверненні сказав, що Росія принесла на нашу землю війну, і вона повинна відчути, що зробила. У Пентагоні ж сказали, що не вважають події в Курській області ескалацією, а Україна робить те, що потрібно їй для перемоги на полі бою.
- За даними Deep State, Росія ще в перший день операції втратила декілька населених пунктів.
- За даними СБУ, Росія готує нові ІПСО зі звинуваченнями України в воєнних злочинах у Курській області.