Зеленський: Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене

Президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав від головкома Олександра Сирського три доповіді.

"Сьогодні було вже три доповіді Головкома Сирського – доповіді результативні. Саме такі, які потрібні нашій державі зараз", – заявив Зеленський у вечірньому зверненні.

Він подякував кожному воїну, кожному солдату та командиру, які забезпечують захист українських позицій та виконання завдань нашої оборони.

"Українці вміють досягати своїх цілей. І це не ми вибрали досягати цілей у війні. Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблене. Ми ж прагнемо якнайшвидше досягати своїх цілей у мирний час – за умов справедливого миру. І це буде", – сказав президент.

Також сьогодні доповідав міністр оборони Рустем Умєров щодо постачання озброєнь та техніки нашій армії. "Ми працюємо над тим, щоб постачання було незмінно вчасним", – зазначив глава держави.

Також доповідав керівник СБУ Василь Малюк про операції та про "делікатну роботу СБУ, яка захищає українців від російських диверсій та спроб замахів усередині нашої держави.

Крім іншого, Зеленський також згадав про презентацію нового застосунку для військових "Армія+".

Також глава держави провів тривалу нараду з міжнародниками: МЗС, Міністерство оборони, військові, ГУР щодо взаємодії з НАТО – загалом з Альянсом та, зокрема, із сусідами в регіоні, які є членами НАТО.

"Очевидно, що разом ми здатні додати більше безпеки й стабільності нашому регіону та всій Європі. І треба цю очевидність перевести в практичні кроки, у те, як ми у взаємодії зможемо додавати один одному реальної безпеки. Сьогодні обговорили наші спільні можливості захисту від ударів російських ракет і дронів – ми працюємо над реалізацією. Я дякую всім, хто допомагає", – резюмував президент.