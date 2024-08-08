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У заповіднику "Чернігів стародавній" провели перший всеукраїнський проєкт "На Спас до Спаса Чернігівського"

Серед гостей був Віктор Ющенко. 

У заповіднику "Чернігів стародавній" провели перший всеукраїнський проєкт "На Спас до Спаса Чернігівського"
Чернігів
Фото: Мінкультури

У Національному архітектурно-історичному заповіднику "Чернігів стародавній" 6 серпня уперше провели всеукраїнський культурний проєкт "На Спас до Спаса Чернігівського". Планується, що це буде щорічною подією, завдякій якій мешканці міста та гості відкриватимуть його історичну самобутність.

Серед відвідувачів заходу був третій президент Віктор Ющенко, повідомили на сайті міністерства культури. Почесним гостем був і народний музикант Тарас Компаніченко – він виконав два канти на честь відродження Спаса Чернігівського.

Спас Чернігівський
Фото: МКІП
Спас Чернігівський

Під час проєкту представили давні українські традиції та культурну спадщину, зокрема: 

  • містечко майстрів від Обласного центру народної творчості
  • живі традиції "Гетьманської столиці" від музейників Батурина

У межах проєкту для відвідувачів священнослужителі Православної Церкви України освятили кошики з яблуками й медом.

Фото: МКІП

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