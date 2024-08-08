У власність Міноборони повернуто землі вартістю 80 млн грн під Києвом

На цій землі розташоване військове містечко, частину будівель якого було передано до комунальної власності, але рішення щодо передачі земельної ділянки не приймалося і не погоджувалось.

Повернуті у власність Міноборони земельні ділянки площею приблизно 2 га, розташовані близько до адміністративної межі міста Києва і мають приблизну вартість 80 млн грн. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

У березні 2024 року органи місцевого самоврядування однієї із територіальних громад Київської області, використовуючи протиправну схему, вивели із власності Міноборони землі оборони.

Так, у власності Міністерства оборони України перебуває земельна ділянка площею більше 9 га в одному із селищ Київської області, на якій розташоване військове містечко.

Частину будівель військового містечка було передано до комунальної власності, але рішення щодо передачі земельної ділянки не приймалося і не погоджувалось.

Органи місцевого самоврядування зменшили землі оборони та додатково сформували чотири земельні ділянки.

Служба безпеки України виявила факт заволодіння земельними ділянками та невідкладно поінформувала Міністерство оборони України. Завдяки отриманій інформації Міноборони було вжито невідкладних заходів у взаємодії із Держгеокадастром та Міністерством юстиції України, внаслідок чого державна реєстрація земельних ділянок за територіальною громадою визнана незаконною і скасована, а землі повернуто у власність оборонного відомства.

Відомство зазначає, що привласнення земель оборони є неприпустимим, особливо в період дії правового режиму воєнного стану. Міноборони постійно працює над виявленням фактів незаконного захоплення земель та їх поверненням у власність держави, доки не буде повернуто 100% таких земель.