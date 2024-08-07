Міноборони повернуло у держвласність 68 земельних ділянок

Також у власність держави повернули об'єкт нерухомості.

З початку 2024 року Міноборони України повернуло у державну власність 68 земельних ділянок та 1 об'єкт нерухомості, які були втрачені через протиправні дії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Відомство спільно з Міністерством юстиції розблокувало використання 5 ділянок загальною площею майже 750 гектарів.

Також у співпраці з Держгеокадастром до архівного шару Національної кадастрової системи (НКС) перенесли 10 земельних ділянок загальною площею понад 100 гектарів.

Завдяки судовим рішенням Міноборони відновило контроль над 33 земельними ділянками (517 гектарів) та 1 об’єктом нерухомості (понад 3000 квадратних метрів).

Також, проведення додаткової інвентаризації дозволило усунути перешкоди у користуванні 20 земельними ділянками площею 57 гектарів.

У Головному управлінні земель оборони та фондів Міноборони зазначили, що й надалі вживатимуть усіх необхідних заходів задля повернення ділянок та об’єктів нерухомості, які вибули з державної власності у протиправні способи.