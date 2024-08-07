"Укренерго" у четвер не планує відключень світла

Споживачів закликали використовувати потужні електроприлади з 11:00 по 15:00.

8 серпня, у четвер, графіки відключень електроенергії в Україні не застосовуватимуть.

Про це повідомили в "Укренерго"

"Завтра, 8 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — йдеться у повідомленні.