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"Укренерго" у четвер не планує відключень світла

Споживачів закликали використовувати потужні електроприлади з 11:00 по 15:00.

"Укренерго" у четвер не планує відключень світла
Фото: Укренерго

8 серпня, у четвер, графіки відключень електроенергії в Україні не застосовуватимуть.

Про це повідомили в "Укренерго"

"Завтра, 8 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — йдеться у повідомленні.

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