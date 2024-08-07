"Укренерго" у четвер не планує відключень світла

8 серпня, у четвер, графіки відключень електроенергії в Україні не застосовуватимуть.
Про це повідомили в "Укренерго"
"Завтра, 8 серпня, відключення застосовуватись не будуть. При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", — йдеться у повідомленні.
- Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що компанія готова до майбутньої зими, водночас українська енергосистема потребує більшого захисту ППО.