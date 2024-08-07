АРМА шукає управителя для заарештованого російського судна EMMAKRIS III

АРМА оголошує про відбір управителя для суховантажного судна — EMMAKRIS III.

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) оголосило про відбір управителя для раніше заарештованого суховантажного судна — EMMAKRIS III.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Відомо, що Печерський районний суд м. Києва передав це вантажне судно до АРМА для управління.

Наразі актив пришвартовано поблизу причалу Залізничного-паромного комплексу ДП "Морський торговельний порт" Чорноморськ" в Одеській області.

Судно побудоване в 2000 році, має 7 трюмів, вантажопідйомність яких складає 73 281 тонну дедвейту, а осадка становить 6,8 метра. Загальна довжина складає 225 метрів, а ширина – 32,26 метра.

Оцінкою встановлено, що Актив знаходиться в задовільному стані і може використовуватися, зокрема, як плавуче зерносховище для перевалки та зберігання сухих вантажів.

"За останній рік вартість зберігання зернових суттєво збільшилась, що пов’язано зі збільшенням собівартості та збільшенням ризику зберігання товару. Зважаючи на обмежені можливості портової інфраструктури Одеської області щодо перевалки зернових вантажів даний актив може мати високу інвестиційну зацікавленість операторів ринку", — зазначив заступник голови АРМА Станіслав Петров.

Судно оцінено в майже 109 млн гривень. Наступним етапом управління активом буде оголошення відкритого конкурсу на Прозорро для обрання управителя цього активу.