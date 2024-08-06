Суд дозволив "Укрнафтобурінню" відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі

"Укрнафтобуріння" отримало дозвіл відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі на Харківщині.
Про це повідомив керівник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
За його словами, відповідне рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд.
"Через анулювання дозволу видобуток на родовищі припинився наприкінці 2023 року. Очікуємо його відновлення та додаткових обʼємів газу, які так необхідні Україні перед початком найскладнішого опалювального сезону", - зазначив Чернишов.
- Раніше суд скасував спецдозвіл для "Укрнафтобуріння" для користування надрами. Торік у грудні Верховний Суд відмовив АРМА в оскарженні рішення.
- Очільниця АРМА Олена Дума неодноразово заявляла, що через це рішення жителі Харківської області в умовах повномасштабної війни можуть залишитися без газопостачання.
- Дума навіть зверталася з цього приводу до РНБО і Верховної Ради.
- У справі фігурує "Укрнафта", яка уклала договір на управління корпоративними правами "Укрнафтобуріння". "Укрнафта", як відомо, була націоналізована у листопаді 2022 року і співвласником якої був бізнесмен Ігор Коломойський, хоче отримати в управління корпоративні права компаній, які частково раніше належали Коломойському та його партнерам, а на початку квітня за рішенням суду були передані Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Зокрема, компанія хоче отримати в управління "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".
- Минулого місяця стало відомо, що АРМА вносить зміни до кодексу про надра, аби запустити роботу Сахалінського родовища. Очільниця Агентства Олена Дума тоді пояснила, що це дозволить видобувати газ без спецдозволу у період дії режиму воєнного стану.