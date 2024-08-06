Суд дозволив "Укрнафтобурінню" відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі

Через анулювання дозволу видобуток на родовищі припинився наприкінці 2023 року.

"Укрнафтобуріння" отримало дозвіл відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі на Харківщині.

Про це повідомив керівник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

За його словами, відповідне рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд.

"Через анулювання дозволу видобуток на родовищі припинився наприкінці 2023 року. Очікуємо його відновлення та додаткових обʼємів газу, які так необхідні Україні перед початком найскладнішого опалювального сезону", - зазначив Чернишов.