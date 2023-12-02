"Укрнафтобуріння" призупинили видобуток газу на Сахалінському родовищі

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" підтвердило зупинку 1 грудня видобутку природного газу та газового конденсату на Сахалінському родовищі, яке є одним з найбільших родовищ України. Причиною зупинки роботи є постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою був анульований спеціальний дозвіл на користування надрами.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрнафтобуріння".

"1 грудня 2023 року, після проведення всіх необхідних технологічних процедур, на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі було повністю зупинено видобуток природного газу та газового конденсату", – ідеться у повідомленні.

Там зазначають, що відповідне рішення суду є необгрунтованим та таким, що несе в собі ризики не тільки для функціонування компанії, але і для сталого проходження опалювального сезону 2023/2024.

"Шостий апеляційний адміністративний суд України без належних правових підстав скасував наказ Держгеонадра та анулював спецдозвіл на видобуток шляхом саме повороту виконання рішення суду в адміністративній справі №2а-7778/09/2670. Однак рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 03 вересня 2009 року у справі №2а-7778/09/2670, поворот у якому здійснила зараз апеляційна інстанція, стосується видачі іншого спецдозволу – №5139 – який вже був анульований Держгеонадра у 2019 році", – розповідають у компанії.

"Укрнафтобуріння" також подасть звернення до касаційної інстанції – Верховного суду, і наполегливо просить Кабінет Міністрів та Офіс Президента звернути увагу на цю справу.

Нагадаємо, компанія "Укрнафта", яка була націоналізована у листопаді 2022 року і співвласником якої був бізнесмен Ігор Коломойський, хоче отримати в управління корпоративні права компаній, які частково раніше належали Коломойському та його партнерам, а на початку квітня за рішенням суду були передані Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Зокрема, компанія хоче отримати в управління "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум".