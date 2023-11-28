Саудівська Аравія хоче “підсадити” на викопне паливо країни, що розвиваються, − розслідування ЗМІ

Ріяд втілює глобальний інвестиційний план, щоб створити в Африці попит на її нафту і газ.

Саудівська Аравія втілює глобальний інвестиційний план, щоб створити попит на її нафту і газ у країнах, що розвиваються. Критики стверджують, що план був розроблений, щоб країни “підсіли на його шкідливі продукти”.

Про це пише The Guardian з посиланням на дані розслідування Центру кліматичної звітності (Centre for Climate Reporting) та Channel 4 News.

У межах "Програми сталого попиту на нафту" (ODSP) планується збільшити використання автомобілів, автобусів і літаків, що працюють на викопному паливі, зокрема, в Африці, у той час, як багаті країни все частіше переходять на чисту енергію.

ODSP планує прискорити розвиток надзвукових повітряних перельотів, які, як зазначається, використовують утричі більше реактивного палива, ніж звичайні літаки, і співпрацювати з автовиробниками для масового виробництва дешевих транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння.

Подальші плани також спрямовані на просування енергетичних суден, які використовують забрудники мазут або газ для забезпечення електроенергією прибережних населених пунктів.

Програма де-факто контролюється правителем Саудівської Аравії, спадкоємним принцом Мухаммедом ібн Салманом, і в ній беруть участь його найбільші організації. Серед них: Державний інвестиційний фонд з бюджетом 700 мільярдів доларів, найбільша у світі нафтова компанія Aramco, нафтохімічна компанія Sabic та найважливіші урядові міністерства.

Загалу програма здебільшого представлена як “усунення бар'єрів” для енергетики та транспорту у бідніших країнах та “підвищення рівня стабільності”, наприклад, шляхом надання газових плит для приготування їжі замість спалювання дров.Однак усі заплановані проєкти, виявлені у розслідуванні, передбачають збільшення використання нафти та газу.

Глава Світового банку Аджай Банга нещодавно заявив, що багатим країнам і компаніям необхідно допомогти країнам, що розвиваються, подолати “економічне зростання минулого, засноване на викопному паливі”, і впровадити відновлювані джерела енергії. В іншому разі надії на припинення викидів вуглекислого газу до 2050 року не буде.

Саудівська Аравія заявила, що підтримує кліматичні цілі Паризької угоди щодо обмеження глобального потепління значно нижче 2°C. Для досягнення цієї мети викиди викопного палива повинні швидко скорочуватися, а більша частина запасів нафти і газу − зберігатися в землі. Це означає, що кліматична політика, така як підтримка електромобілів, є значною загрозою доходам багатої нафтою держави.

Важливим питанням на кліматичному саміті ООН Cop28, який розпочнеться у четвер у Дубаї, стане те, чи зможуть країни взяти на себе зобов'язання щодо поетапного скорочення чи поетапної відмови від використання викопного палива. Цього року кліматична криза побила температурні рекорди, а екстремальні погодні умови стали смертосними у цілому світі.