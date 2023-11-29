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Біля японського острова розбився військовий літак США. Підтверджено смерть однією особи

CV-22 Osprey намагався приземлитися в аеропорту Якусіми з двигуном, що загорівся.

Біля японського острова розбився військовий літак США. Підтверджено смерть однією особи
Фото: EPA/UPG

Військовий літак США з шістьма людьми на борту розбився біля острова Якусіма на південному заході Японії. Про це пише BBC.

Берегова охорона Японії повідомила, що одного загиблого знайшли поблизу місця катастрофи.

Відомо, що гібридний літак CV-22 Osprey намагався приземлитися в аеропорту Якусіми з двигуном, що загорівся. Коментарів американської сторони наразі немає.

Літак прямував з бази Івакуні в західній префектурі Ямагуті на базу Кадена в крайньому південно-західному регіоні країни Окінава. Міністерство оборони Японії повідомило, що літак зник з радарів о 14:40 за місцевим часом у середу.

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Через п'ять хвилин берегова охорона отримала сигнал SOS про те, що літак розбився.

Якусіма в префектурі Кагосіма розташована на південь від японського острова Кюсю. У всій Японії дислоковано понад 50 тисяч американських військових.

Фото: Japan's Coast Guard

Літаки Ospreys, які можуть працювати як гелікоптер та турбогвинтовий літак, минулими роками потрапили до низки катастроф зі смертельним наслідком. У серпні інша модель Osprey розбилася на півночі Австралії під час військових навчань. Загинуло три морські піхотинці США з 23 осіб, які перебували на борту. У 2017 році три морські піхотинці загинули, коли Osprey розбився після того, як підрізав задню частину транспортного судна під час спроби приземлитися в морі біля північного узбережжя Австралії.

Нагадаємо, пʼятеро американських військовослужбовців загинули, коли військовий літак впав у Середземне море під час навчань.

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