США вносять до Фонду підтримки енергетики України 23 млн євро

Цей фонд є ефективним механізмом закупівлі обладнання, необхідного для відновлення і ремонтів інфраструктури після ворожих атак.

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріат Енергетичного Співтовариства підписали Угоду про грантовий внесок США до Фонду підтримки енергетики України на загальну суму 25 мільйонів доларів США (23 мільйони євро).

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Це перший внесок Уряду США до Фонду, створеного за ініціативою міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

“Фонд підтримки енергетики України – ефективний механізм для здійснення закупівель обладнання, необхідного українським енергетичним компаніям для відновлення і ремонтів інфраструктури після ворожих атак. Ми дякуємо американським партнерам за цей внесок, який дозволить зміцнити енергетичну безпеку нашої держави”, - наголосив Герман Галущенко.

Отже, загальна сума зобов’язань щодо внесків від спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнула понад 329 мільйонів євро. З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 мільйони євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта суми - анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.

Кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній.

Зокрема, у період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах Фонду укладено 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 мільйонів євро.

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року, він дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Нагадаємо, раніше Укренерго повідомило, що Німеччина надасть 24,5 млн євро на зміцнення української енергосистеми. Підписання всіх необхідних угод очікується у найближчі тижні.