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Німеччина надасть 24,5 млн євро на зміцнення української енергосистеми, – Укренерго

Підписання всіх необхідних угод очікується у найближчі тижні.

Німеччина надасть 24,5 млн євро на зміцнення української енергосистеми, – Укренерго
Фото: Пресслужба Укренерго

Уряд Німеччини через банк KfW виділив 24 млн євро гранту, а також надав ще 0,5 млн євро для посилення стійкості української енергосистеми.

Про це повідомляє у Facebook голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.  

"Укренерго залучає додаткові 24,5 млн євро на зміцнення української енергосистеми. Наші партнери системно вкладаються в розбудову нашої спільної енергетичної безпеки. У неї є три важливі складові: відновлення енергетичних об’єктів, їхній захист, збільшення торгівлі електроенергією з ЄС", – йдеться у повідомленні.

Кудрицький зазначив, що уряд Німеччини через банк KfW виділив 24 млн євро гранту, а також надав ще 0,5 млн євро для посилення стійкості української енергосистеми.

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Ці кошти будуть спрямовані на посилення наших технічних зв’язків з енергосистемою континентальної Європи, відновлення високовольтних об’єктів в західному регіоні та побудову їхнього захисту. Підписання всіх необхідних угод очікується у найближчі тижні.

Нагадаємо, завдяки співпраці з KfW Укренерго вже залучило понад 220 млн євро від німецького уряду для відновлення підстанцій та підтримки ліквідності. Німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Herz надали більше сотні одиниць обладнання, необхідного для ремонту магістральних електромереж та підстанцій Укренерго.

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