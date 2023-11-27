Директор Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк: «У бюджеті коштів на Фонд не передбачили. Але програми працюватимуть»

За оцінками Київської школи економіки, росіяни вже пошкодили 8% житлового фонду України, загальні збитки сягнули понад 50 мільярдів доларів. Відбудова розтягнеться на роки . За справу вже взялися кілька міжнародних організацій, держава теж запустила кілька програм. Одну реалізує Фонд енергоефективності: його «ВідновиДІМ» спрямована на ОСББ і фінансує заміну або ремонт пошкоджених віконних і балконних блоків, фасадів, покриття, обладнання дахових котелень й інженерних мереж.

Фото: надано автором Директор Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк

Програмі «ВідновиДІМ» рік. Скільки осель українців, які зруйнувала Росія, вдалося відновити? Про якусь загальну суму йдеться?

За рік роботи програми отримали понад 325 заявок на участь. Це 25 тисяч домогосподарств. Уже маємо 170 повністю або частково завершених проєктів. У межах програми Фонд компенсував понад 245 млн грн. І загальна вартість усіх поданих проєктів складає 650 млн грн.

«ВідновиДІМ» має чіткі технічні вимоги до стану осель. Тож не всі можуть розраховувати на допомогу. До програми залучають будинки, у яких «не пошкоджена механічна стійкість несучих конструкцій». Що це за критерій і чому його запровадили?

Програма дозволяє замінити чи відремонтувати пошкоджені вікна, балкони, зовнішні двері, фасади, дахи, покрівлі, обладнання дахових котелень або інженерні мережі. У чому ідея? Допомогти людям виконати першочергові ремонтні роботи, щоб запобігти подальшому руйнуванню конструкцій, інженерних систем будинків, впливу зовнішніх температурних факторів й атмосферних опадів.

Якщо пошкодили механічну стійкість несучих конструкцій, це вже трішки інша категорія робіт. І вона передбачає інший бюджет, інші вимоги й процедури. Якщо будемо відновлювати, наприклад, один пошкоджений під'їзд, якщо його немає, то розуміємо, що зовсім інші кошти потрібні, зовсім інші експертизи. Ми зупинилися на тому, щоб допомогти людям повернутися в будинки, які все ж таки придатні до експлуатації. І це зроблено з огляду на досить обмежений бюджет нашої програми. Також ведемо перемовини з донорами, щоб розширити перелік заходів, які можна виконувати в рамках програми «ВідновиДІМ».

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Максимальний розмір гранту на відновлення будинку становить 7,2 млн гривень. Чи плануєте збільшувати цю суму наступного року?

Навіть цього року. Тому що до програми додадуть ремонти в місцях загального користування, а також безбар'єрний доступ. Гранична вартість на будинок буде вже 8 мільйонів гривень. Сподіваюся, що надалі зросте загальна бюджетна реалізація, додадуть заходи, наприклад, протиаварійні роботи. Це дуже важливий захід, тому що багато будинків зазнали пошкоджень точкових елементів конструкції. Як-от армопояси на дахах, стіни чи фундаменти. Це також збільшення витрат. І якщо донори погодяться включити такий захід, сподіваємося, що наступного року ці роботи додадуть. Відповідно, зросте і граничний розмір гранту на будинок.

Згідно з опитуваннями, українці остерігаються корупції під час повоєнного відновлення країни. Наскільки прозоро відбирають виконавців робіт, які запобіжники від корупційних зловживань?

У фонді в рамках закону закладено принципи прозорості, свободи вибору всіх підрядних організацій. Ми ніяк не впливаємо, це завжди вибір наших бенефіціарів – ОСББ. Також у нас немає акредитованих компаній. Вибір підрядників і для будівельно-монтажних робіт, і для інших послуг – це прерогатива виключно ОСББ.

Щоб допомогти ОСББ працювати з підрядними організаціями, Фонд установив вимоги до підрядних організацій. Вони повинні мати досвід виконання аналогічних робіт: утеплення фасадів, заміна вікон, ремонт дахів. І чисту репутаційну історію. Щоб не було відкритих кримінальних проваджень, зв'язків з колаборантами тощо.

Оскільки ми розуміємо, що ОСББ не замовник, який постійно має справу з будівельним ринком, тож може не орієнтуватися в цінах на вироби, заходи, то встановили граничні питомі вартості для всіх основних. Це ремонт фасадів, дахів, заміна вікон, склопакетів, балконних блоків і дверей зовнішніх. Замовили незалежну розробку кошторисів у сторонньої проєктної організації. Вони пройшли експертну оцінку Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, украй авторитетної організації. Як правило, усі ОСББ стараються вписуватися в ці питомі вартості.

Фото: надано автором Відновлені будинки Фото: надано автором Фото: надано автором Фото: надано автором

Водночас знаємо, що існує дефіцит робочої сили на будівельному ринку, тож зараз суттєво підросли зарплати в цій галузі. І дуже багато монтажників, будівельників служать у лавах ЗСУ. Фахові спеціалісти – до тисячі євро на місяць. Тоді як Міністерство інфраструктури або на регіональному рівні передбачили зарплату від 15 до 18 тисяч гривень на місяць. Зрозуміло, що такі ціни можна знайти в регіонах, але в Київській області, наприклад, це фактично неможливо. Це проблема, яку треба вирішувати на державному рівні.

Повертаючись до антикорупційних запобіжників: чітко фотофіксуємо те, що пошкодили і що потім відновлюємо. Заявка проходить цей аналіз. І як останній запобіжник, можу сказати, в нас працює правило чотирьох очей: double-check верифікація. Спочатку перевіряють фахівці Фонду, потім представники донорів.

Низка міст запроваджують власні програми відновлення пошкодженого житла. Закордонні донори й організації також мають такі проєкти. Чи є сенс Фонду енергоефективності братися ще й за відбудову?

З 2022 року Фонд енергоефективності за суттю й змістом перетворився на Фонд енергоефективності та відновлення. В Україні сотні тисяч будинків пошкоджені, зруйновані, тисячі людей залишились без даху над головою і часто безнадійно шукають допомоги. Скільки грошей потрібно вкласти, щоб усе це житло відбудувати? Достеменно ніхто не знає. Десь пів року тому я бачив оцінку Світового банку – тоді треба було вкласти 250 мільярдів доларів. І це вже на умовах «робимо краще, ніж було». Фонд енергоефективності стоїть саме на цих принципах. Просто залатати мало. Треба думати про енергоефективність. Про нову безпеку. Про нову якість середовища.

Програма «ВідновиДІМ» – це фактично реакція Фонду на виклики війни. З багаторічними партнерськими відносинами з ЄС наша команда максимально швидко запустила програму, яка допомагає людям повертатись у домівки. Статистика реалізації програми, навіть порівняно з іншими, каже про те, що вона потрібна людям, попит на участь у ній зростає, хоча тут саме той випадок, коли хочеться, щоб клієнтів було якнайменше, але, на жаль, ворог не припиняє обстрілювати міста й села.

По правді, усе відновити повинна Росія, але не можемо просто сидіти й чекати. Сьогодні як ніколи важливо діяти разом. Бо якщо чекати й нічого не робити, руйнувань буде ще більше. А жити треба зараз. Працювати. Люди не винні у своїй біді. І не готові сидіти й чекати. Вони активні, об'єднуються в ОСББ, роблять усе від себе залежне. І ми їм допомагаємо. Тому наша відповідь – так, Фонд енергоефективності вбачає сенс у тому, щоб відновлювати будинки.

Фото: надано автором

Програму «ВідновиДІМ» повністю фінансує Європейський Союз. Але наші партнери вже кілька місяців натякають, щоб уряд також брав фінансову участь. Про яку частку йдеться і чи передбачили ці кошти в державному бюджету на 2024 рік?

Пілотний етап програми 100% фінансував Європейський Союз. Тепер перейшли на основний етап реалізації, де вже працює механізм співфінансування: 20% – кошти української сторони. Це гроші, які Фонд вивільнив з резервів статутного капіталу. Сподіваємось, що у 2024 році ситуація в країні трохи стабілізується, будуть відповідні зміни до державного бюджету і статутний капітал Фонду поповнять.

Тобто в бюджеті на наступний рік грошей на Фонд енергоефективності не заклали?

У державному бюджеті коштів на Фонд не передбачили. Але програми працюватимуть. Я думаю, що ми повернемося до перемовин про бюджет після першого кварталу 2024 року.

Понад 140 тисяч будинків уже пошкодили. Це дані Кабінету Міністрів. Минуть роки, щоб відбудувати їх. Скільки житла Фонд планує відновити наступного року? Чи є такі розрахунки?

Попередні розрахунки є. Цього року повністю або частково відновимо приблизно 220 будинків. Але ми вже схвалили більше заявок — вони перейдуть у наступний рік. Я думаю, що загалом за наявні кошти, а це 30 мільйонів євро, додатково можна відновити щонайменше 400 будинків. Колись у розрахунки ми брали три мільйони на будинок. Однак бачимо тенденцію на зниження. У Запоріжжі, Харкові, Харківській і Миколаївській областях більшість пошкоджень – дахи й вікна, тому зараз середня вартість проєкту складає не два-три мільйони, а трохи менше — 1,7. Тож плануємо загалом за кошти цієї програми відновити не менш ніж 600 будинків, але їхня кількість може коливатися в будь-яку сторону, залежно від обсягів пошкоджень і розміру будинків.

Я подумав, що ОСББ зазвичай просять одразу максимально можливу суму — 7,2 мільйона.

Маємо запобіжники: фотофіксацію, експертні висновки. Тому бачимо, що ОСББ ретельніше підходять до роботи з проєктами й кошторисами. ОСББ, які просять максимальний розмір гранту, – 10% від усієї кількості.

Фото: надано автором

Чи перезапустив Фонд програму «Енергодім»? До повномасштабного вторгнення ОСББ могли отримати до 70% коштів на утеплення будинків чи індивідуальний тепловий пункт.

Ми ніколи не припиняли програми «Енергодім», з 24 лютого лише не приймаємо нових заяв на участь. На жаль, сьогодні не можемо приймати заявки на комплексний пакет Б, де компенсація коштів від Фонду сягає 70% для перших 500 заявок від ОСББ. Але перерозподілили кошти й приймаємо заявки на спрощений пакет А, який фінансує встановлення або заміну індивідуального теплового пункту, вузла комерційного обліку, теплоізоляцію трубопроводів і заміну вікон і балконних дверей у місцях загального користування та заміну зовнішніх дверей. Загальний розмір гранту для цьому пакету може бути два мільйони гривень, компенсація — 40%. У той самий час зменшили власний внесок ОСББ удвічі. І це дозволяє залучати іншу допомогу, наприклад, від місцевих громад.

У нас з'явився новий банк-партнер. Він надає беззаставні кредити ОСББ під 16% річних.

Чи правильно, що головна цьогорічна новація програми виглядає так: тепер ОСББ можуть отримати гроші авансом?

Ця норма працює для тих ОСББ, які вже учасники програми, подали заявки й упроваджують проєкт. У них виникла проблема, а за рахунок чого виконувати роботи? Вони можуть отримувати аванс. Тобто подавати заявку на аванс й отримувати до 30% коштів наперед, до моменту виконання робіт або подальших етапів.

Фото: надано автором

Уточню про кредити: поки що лише один банк працює з ОСББ?

Так, але ми вже отримуємо звернення і від інших банків-партнерів. Думаю, що незабаром вони також будуть відкривати кредитування для ОСББ. Це створює певну конкуренцію, облікову ставку зменшать.

До повномасштабного вторгнення умови від банків були кращими?

Є позитивна тенденція у ставці. Вона вже 16%. Вірогідно, буде до 12%. Я думаю, що можемо повернутися до тих умов кредитування, які були в довоєнний час — якраз 12%.

На програми Фонду можуть подаватися лише ОСББ. Але не всі мешканців встигли об'єднатися чи зареєструвати організацію. Чи ускладнений цей процес під час війни? Скажімо, не завжди можливо провести збори мешканців, бо частина з них або в інших регіонах, або за кордоном.

Ми вважаємо, що стало краще, тому що з 10 листопада 2023 року чинний закон 3270, який вніс зміни до деяких законів України щодо спрощення управління багатоквартирними будинками. По-перше, повідомлення про проведення зборів можна надсилати на електронну пошту. Також, що важливо, передбачена можливість участі співвласників у зборах дистанційно, у режимі відеоконференції. Це одна з фішок цього закону. Також законодавство дозволяє зараз накладати електронний підпис на документи. Тобто навіть за кордоном можна заповнити листок опитування й підписати накладанням електронного підпису. Це значно спрощує процес.

Також у регіонах, які були тимчасово окуповані чи де відбувалися бойові дії, ОСББ можуть навіть рішенням правління приєднатися до тієї чи іншої програми.