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Швейцарія виділить понад 3 млн євро на ініціативу "Зерно з України"

Метою ініціативи є постачання українського збіжжя до найбідніших країн.

Швейцарія виділить понад 3 млн євро на ініціативу "Зерно з України"
Фото: посольство Швейцарії

Швейцарія виділить понад 3 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України".

Про це повідомляє у мережі Х посольство Швейцарії з посиланням на президента країни Алена Берсе.

Під час саміту продовольчої безпеки у Києві Берсе заявив, що Швейцарія виділить для Всесвітньої продовольчої програми, яка реалізує ініціативу, 3 млн швейцарських франків (близько 3,1 млн євро).

Президент Швейцарії також зазначив, що близько 11 млн українців потребують допомоги продуктами харчування через війну, яку розв’язала РФ.

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Нагадаємо, у Києві 25 листопада відбувся другий саміт української гуманітарної ініціативи "Grain from Ukraine" ("Зерно з України") під егідою президента Володимира Зеленського. За результатами саміту було ухвалено спільну заяву, яку підтримали 23 країни.

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