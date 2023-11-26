Швейцарія виділить понад 3 млн євро на ініціативу "Зерно з України"

Метою ініціативи є постачання українського збіжжя до найбідніших країн.

Швейцарія виділить понад 3 млн євро на реалізацію ініціативи "Зерно з України".

Про це повідомляє у мережі Х посольство Швейцарії з посиланням на президента країни Алена Берсе.

Під час саміту продовольчої безпеки у Києві Берсе заявив, що Швейцарія виділить для Всесвітньої продовольчої програми, яка реалізує ініціативу, 3 млн швейцарських франків (близько 3,1 млн євро).

During food security summit in Kyiv, President of 🇨🇭 Alain Berset announced that Switzerland would contribute towards helping those affected by transferring 3 million francs to the @WFP

As a result of RF war of aggression, around 11 million people in 🇺🇦 are dependent on food aid pic.twitter.com/tcb35JEl6j — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) November 26, 2023

Президент Швейцарії також зазначив, що близько 11 млн українців потребують допомоги продуктами харчування через війну, яку розв’язала РФ.

Нагадаємо, у Києві 25 листопада відбувся другий саміт української гуманітарної ініціативи "Grain from Ukraine" ("Зерно з України") під егідою президента Володимира Зеленського. За результатами саміту було ухвалено спільну заяву, яку підтримали 23 країни.