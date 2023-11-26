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В аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС

Через негоду можливі проблеми зі світлом у кількох областях.

В аварійний ремонт вийшли два блоки ТЕС
Ілюстративне фото
Фото: zmiiv.gromada.group

Сьогодні два енергоблоки ТЕС були виведені в аварійний ремонт, проте дефіциту електроенергії немає.

Про це повідомляє у Facebook Міненерго.

"В аварійний короткостроковий ремонт вийшли два блоки ТЕС. Є також резерв, який може бути використаний у разі потреби", – йдеться у повідомленні.

При цьому стверджується, що енергосистема збалансована. Дефіциту електроенергії не було минулої доби і він не передбачається сьогодні. Обмеження електроенергії не застосовуються в жодній з областей.

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Зараз на Київщині триває ремонт на магістральній лінії, пошкодженій внаслідок обстрілу напередодні. Обмеження в електропостачанні в Києві та області через це не застосовувалися.

На одній з підстанцій Укренерго у Дніпропетровській області сталося загоряння трансформатора. Пожежу ліквідовали за кілька годин. Станом на ранок неділі через негоду, технологічні порушення та бойові дії без світла – 529 населених пунктів.

Через погіршення погодних умов (сильний вітер, хуртовини) протягом дня можливі проблеми зі світлом на Київщині, Черкащині, у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській областях. Енергетики готові до роботи в посиленому режимі.

Нагадаємо, на цьому тижні два дні поспіль в енергосистемі фіксували дефіцит електроенергії. Це сталося через похолодання, яке збільшило навантаження на електростанції, що, своєю чергою, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків.

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