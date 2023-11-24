"У нас є суттєве зростання спроможності вітчизняного ОПК. Цього року - втричі проти минулого", - заявив очільник Мінстратегпрому.

Міністр оборони України Рустем Умєров закликав українських виробників озброєння до посилення співпраці за чіткими правилами.

Це він сказав під час наради з представниками 30 виробників зброї та військової техніки та очільником Мінстратегпрому Олександром Камишіним.

"Наш спільний пріоритет із міністром стратегічної промисловості Олександром Камишіним – забезпечення Збройних сил України озброєнням українського виробництва. Наша мета – локалізувати якомога більше виробництв в Україні. Це питання нашої національної безпеки", – заявив Умєров.

Камишін додав, що в Україні є "суттєве зростання спроможності вітчизняного ОПК".

"Цього року - втричі проти минулого. Наступного року це буде зростання в шість разів до 2023-ого. Все, що можемо, ми виробляємо в середині країни", - сказав міністр.

Очільник Міноборони закликав до спільного вироблення спрощених процедур співпраці оборонних компаній із відомство. Він додав, що "схеми" і "договорняки" у минулому" і що "будуть зрозумілі контракти із надійними компаніями".

Нагадаємо, відомство заявило, що нова зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. Із листопада, наприклад, скоротили виробничий цикл, а також спростили процес випробувань.

Раніше Президент Зеленський повідомляв, що на Форумі оборонних індустрій українські виробники підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами.