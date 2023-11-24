Міністр оборони України Рустем Умєров закликав українських виробників озброєння до посилення співпраці за чіткими правилами.
Це він сказав під час наради з представниками 30 виробників зброї та військової техніки та очільником Мінстратегпрому Олександром Камишіним.
"Наш спільний пріоритет із міністром стратегічної промисловості Олександром Камишіним – забезпечення Збройних сил України озброєнням українського виробництва. Наша мета – локалізувати якомога більше виробництв в Україні. Це питання нашої національної безпеки", – заявив Умєров.
Камишін додав, що в Україні є "суттєве зростання спроможності вітчизняного ОПК".
"Цього року - втричі проти минулого. Наступного року це буде зростання в шість разів до 2023-ого. Все, що можемо, ми виробляємо в середині країни", - сказав міністр.
Очільник Міноборони закликав до спільного вироблення спрощених процедур співпраці оборонних компаній із відомство. Він додав, що "схеми" і "договорняки" у минулому" і що "будуть зрозумілі контракти із надійними компаніями".
Нагадаємо, відомство заявило, що нова зброя українського виробництва потраплятиме на фронт швидше. Із листопада, наприклад, скоротили виробничий цикл, а також спростили процес випробувань.
Раніше Президент Зеленський повідомляв, що на Форумі оборонних індустрій українські виробники підписали на Форумі 20 документів із компаніями-партнерами.