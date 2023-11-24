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Фінляндія профінансувала підтримку експорту українського зерна

Також гроші виділені на розмінування українських полів.

Фінляндія профінансувала підтримку експорту українського зерна
Фото: Пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

Уряд Фінляндії виділив 3 млн євро на підтримку експорту українського зерна та на розмінування полів в Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС Фінляндії, пише "Європейська правда".

З цієї суми 2 млн євро надаються як гуманітарна допомога на ініціативу Grain From Ukraine, щоб забезпечити українським зерном найбідніші країни. Всього Фінляндія виділила на цю ініціативу 11,5 млн євро.

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Також гроші надаються на розмінування сільськогосподарських земель в Україні.

З урахуванням виділення цих коштів фінська допомога на гуманітарне розмінування в Україні сягнула 8,25 млн євро. 

Як раніше повідомлялось, на потреби гуманітарного розмінування в Україні міжнародні партнери виділили близько 500 млн євро.

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