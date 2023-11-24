Фінляндія профінансувала підтримку експорту українського зерна

Також гроші виділені на розмінування українських полів.

Уряд Фінляндії виділив 3 млн євро на підтримку експорту українського зерна та на розмінування полів в Україні.

Про це повідомила пресслужба МЗС Фінляндії, пише "Європейська правда".

З цієї суми 2 млн євро надаються як гуманітарна допомога на ініціативу Grain From Ukraine, щоб забезпечити українським зерном найбідніші країни. Всього Фінляндія виділила на цю ініціативу 11,5 млн євро.

Також гроші надаються на розмінування сільськогосподарських земель в Україні.

З урахуванням виділення цих коштів фінська допомога на гуманітарне розмінування в Україні сягнула 8,25 млн євро.

Як раніше повідомлялось, на потреби гуманітарного розмінування в Україні міжнародні партнери виділили близько 500 млн євро.