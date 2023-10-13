Міжнародні партнери виділили близько 500 млн євро на гуманітарне розмінування в Україні

За виділені кошти закуплять екіпірування для саперів та техніку для розмінування.

На потреби гуманітарного розмінування в Україні міжнародні партнери виділили близько 500 мільйонів євро. Про повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Уряду у п'ятницю.

"У Загребі відбулася конференція з гуманітарного розмінування за участю понад 40 держав. Урядова делегація представила наші плани щодо знешкодження російського мінного сміття. Мали плідний діалог із партнерами. З урахуванням попередніх пакетів підтримки залучено близько 500 млн євро внесків на розмінування для України", – сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, 100 млн євро надійшло від Швейцарії, близько 20 млн євро – від Норвегії, 12,5 млн євро – від Швеції, 5 млн євро – від Хорватії, 2 млн євро – від Австрії, по 1,5 млн євро – від Іспанії та Словенії.

"Україна дякує за кожен внесок, це наша спільна робота задля безпеки майбутніх поколінь. Гроші підуть на закупівлю засобів обстеження, техніки для розмінування, на екіпірування саперів", – зазначив Шмигаль.

Також прем'єр додав, що додаткова допомога надійде у вигляді обладнання та експертної підтримки.

Нагадаємо, Україна запускає ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro. Уряд розробляє механізм компенсації аграріям та стратегічним підприємствам витрат за розмінування.