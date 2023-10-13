Ексзаступника міністра юстиції підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому заступнику міністра юстиції у тому, що він допустив розтрату майна на понад 10 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідство встановило, що до роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства — боржника з Вінниччини. Замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю. За експертними оцінками, різниця становила у понад 10 млн грн. При цьому покупці були на пряму пов’язані з минулим власником цього ж підприємства.

Адвокату повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у кінці вересня глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що антикорупційний реєстр НАЗК знову доступний на Єдиному держпорталі відкритих даних. Тепер кожен може перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції.