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Ексзаступника міністра юстиції підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн грн

Слідство встановило, що колишній чиновник, а нині адвокат продав майно боржника за заниженою вартістю. 

Ексзаступника міністра юстиції підозрюють у розтраті майна на понад 10 млн грн
Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру колишньому заступнику міністра юстиції у тому, що він допустив розтрату майна на понад 10 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР. 

Слідство встановило, що до роботи у Мін'юсті колишній посадовець, а нині адвокат, був призначений ліквідатором підприємства — боржника з Вінниччини. Замість того, аби розібратись з боргами підприємства, він продав його майно за заниженою вартістю. За експертними оцінками, різниця становила у понад 10 млн грн. При цьому покупці були на пряму пов’язані з минулим власником цього ж підприємства.

Адвокату повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, у кінці вересня глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що антикорупційний реєстр НАЗК знову доступний на Єдиному держпорталі відкритих даних. Тепер кожен може перевірити, чи причетна людина або бізнес до корупції.

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