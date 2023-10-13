Справа Князєва: адвокат Горецький визнав винуватість у пособництві в отриманні хабаря

Адвокат уклав угоду зі слідством, що дозволило отримати п'ять років умовно з іспитовим строком у три роки. Адвокат має перерахувати 21 млн гривень на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на проєкт "Армія дронів".

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду між прокурором та адвокатом Олегом Горецьким, якого, як зазначається, разом з ексголовою Верховного Суду Всеволодом Князєвим викрили на одержанні 2,7 млн доларів.

Про укладення угоди повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

“12 жовтня 2023 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного Суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди”, - йдеться в повідомленні.

Відповідно до угоди, суд визнав особу винуватою у пособництві в пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі неправомірну вигоду та наданні такої вигоди за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України та у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України.

За вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив особу від відбування призначеного покарання із іспитовим строком 3 роки.

За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - «Армія дронів».

Вилучені в ході розслідування грошові кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. доларів США.

САП нагадала, що 3 жовтня цього року правоохоронці завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього Голови Верховного Суду. Його дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у 450 тис. дол. США Голову ВС і адвоката було викрито «на гарячому». 16 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили Голові Верховного Суду та адвокату про підозру.

Як повідомляло ZN.UA, ексочільник Верховного Суду отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха Костянтина Жеваго. Йдеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo, яку розглядала Велика Палата ВС.

Спершу слідчий суддя Вищого антикорупційного суду обрав ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн гривень застави. Згодом суму зменшили до 75 млн грн, тоді - до 55 млн грн.

Нагадаємо, в кінці вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у СІЗО. При цьому Апеляція ВАКС знову зменшила розмір застави - до 45 млн грн.