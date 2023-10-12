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Херсонські поліцейські виявили зброю та боєприпаси в помешканні ймовірного колаборанта

Правоохоронці вважають, що чоловік під час окупації Херсона активно співпрацював із загарбниками.

Херсонські поліцейські виявили зброю та боєприпаси в помешканні ймовірного колаборанта
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

Під час обшуку в квартирі херсонця правоохоронці виявили 2 ручні наступальні гранати (РГН) із запалами, 3 реактивно-штурмові гранати (РШГ-2), реактивну протитанкову гранату (РПГ-26), пістолет Макарова та гладкоствольну рушницю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Херсонські правоохоронці під час пошуку пособників російських військових отримали важливу інформацію щодо 45-річного чоловіка, який втік на непідконтрольну Україні територію після деокупації міста.

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“Попередньо встановлено, що чоловік під час окупації Херсона активно співпрацював із загарбниками. Він здійснював обмін інформацією різного характеру зі співробітниками ворожих спецслужб, зокрема й ФСБ РФ”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці також вважають, що чоловік залякував патріотично налаштованих херсонців, спільно з російськими військовими розшукував та допомагав затримувати громадян за їх активну проукраїнську позицію.

Фото: Поліція Херсонщини

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала ще одну пособницю РФ під час стабілізаційних заходів на звільненій частині Херсонської області. Мешканка Білозерського району після захоплення регіону підтримала російських загарбників і запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах.

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