Херсонські поліцейські виявили зброю та боєприпаси в помешканні ймовірного колаборанта

Правоохоронці вважають, що чоловік під час окупації Херсона активно співпрацював із загарбниками.

Під час обшуку в квартирі херсонця правоохоронці виявили 2 ручні наступальні гранати (РГН) із запалами, 3 реактивно-штурмові гранати (РШГ-2), реактивну протитанкову гранату (РПГ-26), пістолет Макарова та гладкоствольну рушницю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Херсонські правоохоронці під час пошуку пособників російських військових отримали важливу інформацію щодо 45-річного чоловіка, який втік на непідконтрольну Україні територію після деокупації міста.

“Попередньо встановлено, що чоловік під час окупації Херсона активно співпрацював із загарбниками. Він здійснював обмін інформацією різного характеру зі співробітниками ворожих спецслужб, зокрема й ФСБ РФ”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці також вважають, що чоловік залякував патріотично налаштованих херсонців, спільно з російськими військовими розшукував та допомагав затримувати громадян за їх активну проукраїнську позицію.

Фото: Поліція Херсонщини

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала ще одну пособницю РФ під час стабілізаційних заходів на звільненій частині Херсонської області. Мешканка Білозерського району після захоплення регіону підтримала російських загарбників і запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах.