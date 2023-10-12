Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули дві людини

Ще сім людей отримали поранення.

Прокуратура розслідує обстріли росіянами Донецької області, внаслідок яких двоє людей загинули, серед них - 11-річна дитина. Ще сім людей були поранені.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

12 жовтня 2023 року російська армія обстріляла м. Авдіївку, внаслідок чого осколкові поранення отримали чоловік 58 років та 61-річна жінка.

Росіяни також обстріляли с. Багатир Волноваського району, від обстрілу загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат дістав поранення тулуба. Їх 31-річну матір ушпиталили з множинними рваними ранами.

Внаслідок обстрілів с. Галицинівка Покровського району зазнали тілесних ушкоджень чоловік 32-х та жінка 62-х років.

Армія РФ також атакувала м. Гірник Покровського району, де загинула 44-річна жінка, а її 24-річний зять отримав поранення.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 11 жовтня, армія РФ завдала удари по 12 населених пунктах Донеччини. Внаслідок російських атак двоє людей загинули та четверо зазнали поранень.