Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
Масові звільнення в українських університетах: "закордон" заважає?
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
Війна в Ізраїлі. Уроки для України
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
КБ "Луч" звернулося до влади через нову ревізію Держаудитслужби: "Вимога повернути прибуток ставить під питання виживання ОПК"
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
Terrahawk Paladin. Британський мисливець на “Шахедів”
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
«Наших запасів газу абсолютно достатньо, щоб впевнено пройти зиму», - Олексій Чернишов
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Чому провалилася система безпеки Ізраїлю. Чого варто навчитися країнам
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
Енн Епплбом: “Україна для всіх поляків, незалежно від політичних поглядів – екзистенційне питання”
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули дві людини

Ще сім людей отримали поранення.

Внаслідок російських обстрілів Донеччини загинули дві людини
Фото: Донецька облаасна прокуратура

Прокуратура розслідує обстріли росіянами Донецької області, внаслідок яких двоє людей загинули, серед них - 11-річна дитина. Ще сім людей були поранені.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

12 жовтня 2023 року російська армія обстріляла м. Авдіївку, внаслідок чого осколкові поранення отримали чоловік 58 років та 61-річна жінка.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Росіяни також обстріляли с. Багатир Волноваського району, від обстрілу загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат дістав поранення тулуба. Їх 31-річну матір ушпиталили з множинними рваними ранами.

Внаслідок обстрілів с. Галицинівка Покровського району зазнали тілесних ушкоджень чоловік 32-х та жінка 62-х років.

Армія РФ також атакувала м. Гірник Покровського району, де загинула 44-річна жінка, а її 24-річний зять отримав поранення.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 11 жовтня, армія РФ завдала удари по 12 населених пунктах Донеччини. Внаслідок російських атак двоє людей загинули та четверо зазнали поранень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies