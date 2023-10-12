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У Чернігові не працювали сирени, бо зловмисники вкрали кабелі забезпечення

Поліція встановили крадіїв, а "Укртелеком" відновив роботу систем оповіщення.

У Чернігові не працювали сирени, бо зловмисники вкрали кабелі забезпечення
Фото: thelocal.no

У Чернігові зловмисники вкрали кабелі забезпечення сирен оповіщення, повідомляє "Суспільне".

Через це напередодні сирени не запрацювали.

Співробітник пресслужби обласного управління поліції Сергій Гузь повідомив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Особи зловмисників встановили. Вони хотіли здати кабелі на металобрухт. Чоловікам загрожує від п'яти до восьми років тюрми.

Нині керівник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що роботу сирен оповіщення у місті було повністю відновлено співробітниками "Укртелекому".

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Нагадаємо, раніше співробітники поліції затримали у Херсоні 17-річного хлопця, який викрав мідний кабель з підприємства у мікрорайоні "Корабел".

У Києві до п'яти років тюрми засудили чоловіка, який викрадав ліфтові котушки під час блекаутів.

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