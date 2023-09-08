В Херсоні хлопець вкрав кабель вартістю 300 тисяч гривень

Співробітники поліції затримали у Херсоні 17-річного хлопця, який викрав мідний кабель з підприємства у мікрорайоні "Корабел".

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Слідчі з’ясували, що невідомий зламав замки та зрізав мідні силові кабелі довжиною 190 м. Таким чином сума збитків становить близько 300 тис. гривень.

Поліцейські з’ясували особу хлопця та доставили його до відділу поліції, де той пояснив, що зі зрізаних кабелів випалював мідний дріт і продавав.

Зараз поліцейські встановлюють місця можливого збуту міді.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.185 “Крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану” ККУ. Вирішується питання про повідомлення хлопцю про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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