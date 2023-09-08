Незабаром Литва передасть Україні ракетні комплекси NASAMS

Литва передала Україні півтора мільйона боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви.

“Незабаром в Україну будуть передані ракетні комплекси NASAMS, засоби протидії, матеріально-технічне обладнання та інше забезпечення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військова підтримка, передана Литвою Україні, включає вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів та боєприпаси до гранатометів.

Також Литва постійно навчає українських військових, забезпечує лікування та реабілітацію українців, організовує консультації експертів, виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України.

Загалом підтримка України Литвою досягла 0,5 млрд євро. Очікується, що у 2024-2026 роках Україна отримає ще 200 млн. євро.

Загальна ж вартість підтримки України Литвою становить понад 1 млрд євро або понад 1,2% ВВП.

Нагадаємо, 24 серпня Литва оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні на 41 мільйон євро. У переліку - боєприпаси до гранатометів Carl Gustaf, гвинтівки, радіолокаційні комплекси морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, засоби боротьби з дронами та багато іншого.