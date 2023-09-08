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Незабаром Литва передасть Україні ракетні комплекси NASAMS

Також Литва передасть Україні матеріально-технічне обладнання.

Незабаром Литва передасть Україні ракетні комплекси NASAMS
Фото: commons.wikimedia.org

Литва передала Україні півтора мільйона боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Литви.

“Незабаром в Україну будуть передані ракетні комплекси NASAMS, засоби протидії, матеріально-технічне обладнання та інше забезпечення”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військова підтримка, передана Литвою Україні, включає вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєприпасами, бронетранспортери М113, мільйони патронів та боєприпаси до гранатометів.

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Також Литва постійно навчає українських військових, забезпечує лікування та реабілітацію українців, організовує консультації експертів, виділяє кошти міжнародним фондам підтримки України.

Загалом підтримка України Литвою досягла 0,5 млрд євро. Очікується, що у 2024-2026 роках Україна отримає ще 200 млн. євро. 

Загальна ж вартість підтримки України Литвою становить понад 1 млрд євро або понад 1,2% ВВП.

Нагадаємо, 24 серпня Литва оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні на 41 мільйон євро. У переліку - боєприпаси до гранатометів Carl Gustaf, гвинтівки, радіолокаційні комплекси морського спостереження, боєприпаси калібру 5,56 мм, генератори, засоби боротьби з дронами та багато іншого.

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