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Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російської ракетної атаки на Суми

З-під завалів деблокували двох постраждалих.

Рятувальники завершили ліквідацію наслідків російської ракетної атаки на Суми
Фото: ДСНС України

Підрозділи ДСНС завершили роботи з ліквідації наслідків ворожого ракетного удару по місту Суми.

Про це повідомляє ДСНС України.

За інформацією відомства, з-під завалів рятувальники деблокували двох постраждалих — чоловіка та жінку. Всього травми отримали троє людей.

Також очистили території приватних домоволодінь від залишків будівельних конструкцій. За допомогою спеціального матеріалу відновили 58 кв. м. покрівель житлових будинків, а також закрили плівкою та іншими будівельними матеріалами 42 вікна.

Всього для надання допомоги залучили 52 рятувальників і 10 одиниць техніки ДСНС.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

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Нагадаємо, близько 5:30 ранку 8 вересня російські військові завдали ракетного удару по приватному сектору Сум. Унаслідок атаки був зруйнований приватний будинок. 

Крім того, окупанти поцілили кількома ракетами (попередньо балістичними) по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. У Кривому Розі ворожа ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський. 

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