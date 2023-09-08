Підрозділи ДСНС завершили роботи з ліквідації наслідків ворожого ракетного удару по місту Суми.
Про це повідомляє ДСНС України.
За інформацією відомства, з-під завалів рятувальники деблокували двох постраждалих — чоловіка та жінку. Всього травми отримали троє людей.
Також очистили території приватних домоволодінь від залишків будівельних конструкцій. За допомогою спеціального матеріалу відновили 58 кв. м. покрівель житлових будинків, а також закрили плівкою та іншими будівельними матеріалами 42 вікна.
Всього для надання допомоги залучили 52 рятувальників і 10 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, близько 5:30 ранку 8 вересня російські військові завдали ракетного удару по приватному сектору Сум. Унаслідок атаки був зруйнований приватний будинок.
Крім того, окупанти поцілили кількома ракетами (попередньо балістичними) по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. У Кривому Розі ворожа ракета влучила в будівлю поліції. Загинув поліцейський.