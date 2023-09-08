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В університеті Івано-Франкіська відкрили лабораторію для підготовки фахівців з експлуатації газових свердловин

Лабораторію відкрили за кошти НАК “Нафтогаз” і Укргазвидобування.

В університеті Івано-Франкіська відкрили лабораторію для підготовки фахівців з експлуатації газових свердловин
Фото: galka.if.ua

В Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відкрили лабораторію видобування газу вуглеводневого конденсату, повідомляє Galka.if.ua.

У кабінеті студенти і науковці зможуть досліджувати фізико-хімічні властивості природних газів та вуглеводневого конденсату. Також вони працювати з технікою, яка забезпечує повніше вилучення природних копалин із надр землі.

Студенти зможуть зрозуміти особливості видобутку природного газу на кожному з етапів процесу. Як пояснив проректор з наукової роботи університету Олександр Кондрат, нині це дуже актуальні знання, оскільки українські родовища виснажені, а розуміння складностей в експлуатації свердловин дає можливість фахівцям підготуватися до майбутньої роботи. 

Умови лабораторних робіт повністю відтворюють умови, які є в реальних родовищах. 

Лабораторію відкрили за кошти спонсорів. Профінансували проєкт НАК “Нафтогаз” і Укргазвидобування.

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Нагадаємо, Група Нафтогаз налагоджує співпрацю з енергетичними компаніями США, аби суттєво збільшити внутрішній видобуток газу в Україні завдяки сучасним технологіям. 

Раніше в Україні знайшли родовище газу на 5 млрд кубометрів. Воно розташоване на Харківщині.

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