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У Херсонській області на російській міні підірвалися троє саперів британсько-американської організації

Вони вижили, але отримали травми. 

У Херсонській області на російській міні підірвалися троє саперів британсько-американської організації

У Херсонській області на російській міні підірвалися троє вибухотехніків – саперів організації The HALO Trust. Вони займалися гуманітарним розмінуванням області.

Всі троє вижили, але мають травми. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.  

"24-річний хлопець отримав важкі поранення голови та шиї. Зараз його оперують. Лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя потерпілого. Ще двоє чоловіків, 32 та 31 рік, дістали уламкові поранення. Їм надають медичну допомогу", – написав він. 

The HALO Trust – це британсько-американська неурядова організація, що займається розмінуванням територій, де точилися бої. Діє вже протягом 35 років. 

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