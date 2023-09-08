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Регулярні прильоти та російські ДРГ: “Український свідок” показав, як живуть люди на Сумщині біля кордону з РФ

Місцеві кажуть, що до повномасштабної війни росіяни їздили сюди на закупи – продукти тут дешевші та якісніші, тому "вигрібали все".

Регулярні прильоти та російські ДРГ: “Український свідок” показав, як живуть люди на Сумщині біля кордону з РФ
Фото: “Український свідок”

У новому матеріалі проєкту "Український Свідок" журналісти поспілкувались із місцевими та військовими, які пильнують сумський напрямок. Зокрема, знімальна група побувала у прикордонному селі, від якого до російського кордону – не більше 10 км. 

Цивільні сумчани продовжують жити: саджають городи, відбудовують зруйновані будинки – навіть попри те, що будь-якої миті сюди знову може прилетіти російський снаряд. Один такий – показав житель села, розташованого майже на кордоні із Росією. Боєприпас прилетів на сусідське обійстя, загинули свійські тварини. Люди не постраждали, бо у момент прильоту ховались у погребі.

Газ, світло та вода у місцевих є, хоча, за їхніми словами, бувають перебої.

До повномасштабної війни, кажуть місцеві, росіяни їздили сюди на закупи – продукти тут дешевші та якісніші, тому "вигрібали все".

Попри безпосередню близькість ворога, повернення росіян тут не бояться. Кажуть: наша армія стала сильнішою і так, як на початку повномасштабної війни, вже не буде.

Про ситуацію на сумському напрямку розповіли військовослужбовці, які тут стоять. 

"Противник працює авіацією, мінометами та артилерією, – каже боєць із позивним Варяг. – Штурмів на цьому напрямку не проводить, але час від часу закидає ДРГ". 

Міркує, що повторного наступу на цьому напрямку вже не буде, але може бути імітація бойових дій – аби відвернути увагу: "Ворог намагається виявляти наші резерви, аби бити по них. Шукають слабкі місця, де можна зайти в тил та заподіяти шкоди нашому забезпеченню". 

Але в цілому ситуація на цьому напрямку спокійна: шляхи, якими може пересуватись противник, перекриті та перебувають під контролем української армії.

Нагадаємо, cьогодні близько 5:30 ранку російські військові завдали ракетного удару по приватному сектору міста Суми. За оновленими даними від ДСНС, постраждали двоє людей.

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