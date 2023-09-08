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Учора окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, є влучання у відділення поліції

Поранені двоє людей.

Учора окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, є влучання у відділення поліції

Упродовж минулої доби 7 вересня російські військові завдали 18 ударів по Донецькій області. Обстрілів зазнали 11 населених пунктів. Поранені двоє людей.

Про це повідомляє у Telegram Поліція Донеччини.

Зазначається, що під вогнем окупантів перебували міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, селища Курдюмівка, Щербинівка, села Іванівське, Кліщіївка, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Соловйове, Шахтарське.

Ворожа армія била по мирному населенню із ЗРК "С-300", РСЗВ "Ураган", "Град", артилерії, танків. Пошкоджений 21 цивільний об’єкт – 18 житлових будинків, підприємство, відділення поліції, ЛЕП.

З артилерії, танків та "Градів" росіяни гатили по Авдіївці, поранили цивільну особу. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю поліції. Ракету С-300 ворог спрямував на Костянтинівку, зруйнував будівлю підприємства. Інформації щодо жертв серед цивільного населення не надходило. Унаслідок артилерійського обстрілу травмовано цивільну особу в селі Іванівському Бахмутської територіальної громади.

Артилерією окупанти накрили Щербинівку, пошкодили 8 приватних осель. Ще дві домівки пошкоджено в Торецьку. У Шахтарському під ворожі снаряди потрапили 7 приватних будинків.

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Нагадаємо, росіяни систематично обстрілюють Донеччину. Внаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки 6 вересня загинули 16 людей, ще 33 мирних жителі зазнали поранень.

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