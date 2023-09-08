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Ворог вдарив ракетами по місту Суми, є поранені (оновлено)

Є влучання у приватний будинок.

Ворог вдарив ракетами по місту Суми, є поранені (оновлено)
Фото: скріншот

Сьогодні зранку російські військові завдали ракетного удару по приватному сектору міста Суми.

Про це повідомляє у Telegram Сумська ОВА.

Згідно з повідомленням, внаслідок атаки зруйнований приватний будинок. Усі служби працюють на місці. Людям надається вся необхідна допомога.

За оновленими даними від ДСНС, постраждали двоє людей.

"Вранці, 8 вересня, внаслідок удару, нанесеного по м. Суми, зазнав значних руйнувань житловий сектор мирних громадян. До місця події негайно прибули рятувальники. За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали більше 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі. Під уламками знаходились дві людини. З-під завалів надзвичайники врятували чоловіка (1953 р.н) та жінку (1958 р.н)", – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вчора російських обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Хотінська, Великописарівська, Путивльська та Шалигинська громади Сумської області. Протягом дня окупанти здійснили 18 обстрілів прикордоння, було зафіксовано 133 вибухи.

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