Оборонці знищили за добу ще 640 окупантів та 23 ворожих танки

Упродовж четверга 7 вересня Збройні сили знищили близько 640 росіян, 23 танки та засіб ППО ворога. Армія окупантів втратила з початку повномасштабної війни близько 267 540 осіб вбитими.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 267 540 (+640) осіб,
- танків ‒ 4 529 (+23) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8 726 (+23) од,
- артилерійських систем – 5 753 (+31) од,
- РСЗВ – 754 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 507 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 570 (+29),
- крилаті ракети ‒ 1 455 (+0),
- кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 264 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 860 (+1).
Нагадаємо, упродовж минулої доби Збройні сили відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках. Оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Триває наступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку.