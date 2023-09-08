Оборонці знищили за добу ще 640 окупантів та 23 ворожих танки

Упродовж четверга 7 вересня Збройні сили знищили близько 640 росіян, 23 танки та засіб ППО ворога. Армія окупантів втратила з початку повномасштабної війни близько 267 540 осіб вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 267 540 (+640) осіб,

танків ‒ 4 529 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 8 726 (+23) од,

артилерійських систем – 5 753 (+31) од,

РСЗВ – 754 (+1) од,

засоби ППО ‒ 507 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 570 (+29),

крилаті ракети ‒ 1 455 (+0),

кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8 264 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 860 (+1).

Нагадаємо, упродовж минулої доби Збройні сили відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках. Оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Триває наступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку.