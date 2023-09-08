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Оборонці знищили за добу ще 640 окупантів та 23 ворожих танки

Учора відбулось 39 бойових зіткнень.

Оборонці знищили за добу ще 640 окупантів та 23 ворожих танки
Фото: скрін відео

Упродовж четверга 7 вересня Збройні сили знищили близько 640 росіян, 23 танки та засіб ППО ворога. Армія окупантів втратила з початку повномасштабної війни близько 267 540 осіб вбитими.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 267 540 (+640) осіб,
  • танків ‒ 4 529 (+23) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8 726 (+23) од,
  • артилерійських систем – 5 753 (+31) од,
  • РСЗВ – 754 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 507 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 570 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 1 455 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 264 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 860 (+1).

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Нагадаємо, упродовж минулої доби Збройні сили відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках. Оборонці продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Триває наступ ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

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