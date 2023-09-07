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Результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх, на всіх рівнях, - Зеленський

Результати необхідні як від тих, хто воює заради України, так і від тих, хто працює заради України, хто підтримує нас у світі. 

Результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх, на всіх рівнях, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні президент України офіційно представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова. Це сильна та системна людина, яка добре знає сферу оборони.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“З перших днів повномасштабної війни залучений до переговорів щодо зброї для України. Дуже чутливі переговори. Результативні. Займається перемовинами й щодо звільнення наших людей із російського полону. У цьому в Рустема теж є важливі для України результати”, - зауважив президент. 

Зеленський висловив переконання, що Умєров може перезавантажити роботу Міністерства оборони. 

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“Привітав наших розвідників, наших героїв із Днем воєнної розвідки України. Всі ми розуміємо, наскільки вони круті – наші розвідники. Справжня сміливість, потужні результати. Подякував ГУР від усієї України”, - зазначив Верховний головнокомандувач.

Також сьогодні президент провів розмови з прем’єр-міністрами Великобританії та Ізраїлю на тему безпеки.

“Провів кілька важливих нарад саме щодо нашої міжнародної роботи. За цей вересень маємо досягти кількох цілком конкретних результатів у роботі з партнерами. Це стосується і нової зброї для України – готуємо новини, і наших дипломатичних зусиль, щоб об’єднати ще більше країн світу заради відновлення миру на всій нашій землі. Готуємо більше світового тиску на Росію”, - наголосив голова держави.

Також Володимир Зеленський зазначив, що результати – це те, що зараз необхідно Україні від усіх. На всіх рівнях. Від усіх, хто воює заради України, хто працює заради України, хто підтримує нас у світі. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

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