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Один з учасників благодійної акції зі збору коштів для допомоги військовим пошкодив протез у горах

На щастя, медичної допомоги чоловік не потребував.

Один з учасників благодійної акції зі збору коштів для допомоги військовим пошкодив протез у горах
Фото: ДСНС

Поблизу карпатського озера Несамовите рятувальники допогли учаснику благодійної акції, який пошкодив протез.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС у Івано-Франківській області.

“Під час сходження до озера Несамовите у рамках акції “Не втомилися боротися та допомагати побратимам!” у одного із п’яти протезованих учасників 1963 р.н., пошкодився протез нижньої кінцівки”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для надання допомоги вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворохта та поста Заросляк.

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Рятувальники супроводили учасника акції в задовільному стані до бази “Заросляк”, де він залишився на ночівлю. Медичної допомоги чоловік не потребував.

Нагадаємо, американські спеціалісти розпочали навчальну місію з протезування українців в центрі реабілітації Superhumans. Протезування зможуть отримати військові та цивільні, які постраждали від війни. 

Ця місія триватиме до кінця року. В її межах відбудуться кілька етапів спільних американсько-українських навчань, протезування отримають понад 30 пацієнтів. Загальна вартість місії складає 1 млн доларів.

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