Кабмін дозволив ввозити донорську кров з-за кордону

З початку повномасштабної війни потреба в донорській крові та її компонентах зросла на понад 40%.

Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону уразі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду.

"Ухвалена сьогодні постанова – це превентивний документ на випадок загострення ситуації або виникнення надзвичайних обставин. Він передбачає можливість застосування механізму, який дозволяє уникнути випадків дефіциту крові. Вживаємо всіх заходів, аби за будь-яких умов система працювала безперебійно", – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Зазначається, що з початку війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%. Збільшення інтенсивності бойових дій на фронті, щоденні обстріли ворогом мирних міст призводять до суттєвого зростання потреб крові, яка критично необхідна для порятунку військових та цивільних українців.

Наразі держава на 100% забезпечена донорською кров’ю завдяки регулярним донаціям небайдужих українців. Однак медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій і терористичних актів РФ.

Рішення уряду дозволить ввозити кров та компоненти крові з-за кордону виключно на період воєнного стану або ж у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Кров та компоненти постачатимуться в Україну як гуманітарна допомога. Відповідальними за її отримання визначено Український центр трансплант-координації, який виконує функції Національного трансфузіологічного центру.

Нагадаємо, у липні Кабмін спростив алгоритм забезпечення фронту донорською кровʼю. Тепер механіка забезпечення потреб сил безпеки та оборони донорською кров’ю враховує запит на необхідні об’єми крові від бойових підрозділів. Це дає можливість вчасно ці об’єми підготувати та доставити в зону бойових дій.