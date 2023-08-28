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Сонячними станціями обладнані понад 30 українських медзакладів

Найбільше медзакладів із сонячними панелями розташовано на Київщині.  

Сонячними станціями обладнані понад 30 українських медзакладів

Від початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади обладнали сонячними панелями з інверторами та акумуляторами. Вони можуть накопичувати електроенергію та забезпечувати заклади електроживленням у разі аварійних відключень електроенергії або блекаутів. 

Про це повідомила прессужба МОЗ.

“Сьогодні всі медустанови забезпечені генераторами, критична потреба повністю закрита. Не менш важливим є і розвиток сучасних технологій, які дозволяють посилити нашу енергетичну безпеку. Зокрема, встановлення сонячних станцій”, – розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко. 

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Як уточнюється, найбільше медзакладів, оснащених сонячними панелями, розташовано на Київщині, де їх вже вісім.  

В рамках спільного проєкту МОЗ та Світового банку “Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя” 200 медзакладів “первинки” будуть обладнані сонячними панелями та акумуляторами.

Нагадаємо, минулого року у Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги у Київській області встановили сонячні панелі потужністю 13,9 кВт та станції Tesla Powerwall.

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