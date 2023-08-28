Сонячними станціями обладнані понад 30 українських медзакладів

Від початку повномасштабної війни 32 українські медзаклади обладнали сонячними панелями з інверторами та акумуляторами. Вони можуть накопичувати електроенергію та забезпечувати заклади електроживленням у разі аварійних відключень електроенергії або блекаутів.

Про це повідомила прессужба МОЗ.

“Сьогодні всі медустанови забезпечені генераторами, критична потреба повністю закрита. Не менш важливим є і розвиток сучасних технологій, які дозволяють посилити нашу енергетичну безпеку. Зокрема, встановлення сонячних станцій”, – розповів міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Як уточнюється, найбільше медзакладів, оснащених сонячними панелями, розташовано на Київщині, де їх вже вісім.

В рамках спільного проєкту МОЗ та Світового банку “Зміцнення системи охорони здоровʼя та збереження життя” 200 медзакладів “первинки” будуть обладнані сонячними панелями та акумуляторами.

Нагадаємо, минулого року у Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги у Київській області встановили сонячні панелі потужністю 13,9 кВт та станції Tesla Powerwall.