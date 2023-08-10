Правоохоронці затримали ще одного фігуранта справи про збут підроблених ліків для онкохворих

Ціна за підроблені препарати становила від 13,8 до 23,4 тис. грн за упаковку.

Правоохоронці затримали третього фігуранта справи про збут підроблених ліків для онкохворих.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підроблені лікарські засоби онкологічної групи надходили до України з-за кордону. У подальшому учасники схеми організовували збут цих препаратів на території Києва та інших міст.

Вартість препаратів становила від 13,8 до 23,4 тис. грн за упаковку. Вони приймали замовлення через онлайн форму аптеки та доставляли товар через службу доставки.

Відповідно до висновків експерта, склад наданих на дослідження лікарських засобів не відповідає оригінальним та є фальсифікованим.

У травні 2023 року за результатами спецоперації правоохоронці викрили двох осіб, причетних до вчинення злочину. Їм повідомлено про підозру та судом обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

У ході подальшого розслідування була встановлена причетність ще одного співучасника. Його затримали в порядку ст. 208 КК України. Наразі чоловіку обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Під час обшуків за місцями зберігання лікарських препаратів та в аптеках правоохоронці вилучили значну кількість медичних препаратів, які містять ознаки фальсифікації, сертифікати якості лікарських засобів невідомого походження, чорнові записи, грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

Також під час обшуків правоохоронці виявили значну кількість лікарських препаратів російського та білоруського виробництва, які на цей час вилучені з продажу на території Україні.

Нагадаємо, у березні СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну підроблених ліків для онкохворих. У злоумисників вилучили фальсифікату на 50 млн гривень.