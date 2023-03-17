СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну підроблених ліків для онкохворих

Кіберфахівці СБУ та співробітники Нацполіції заблокували схему ввезення і продажу в Україні оптових партій підроблених лікарських засобів.
У результаті слідчо-оперативних дій у Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку, повідомляє у Telegram СБУ.
Серед вилученого у зловмисників – 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн гривень. За даними слідства, фігуранти приховано переправляли до нашої держави підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги. Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці.Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання. Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси.
Під час обшуків на складі та за адресами фактичного проживання зловмисників виявлено:
- мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності;
- чорнову бухгалтерію;
- 3 автомобілі, якими доставляли “ліки";
- понад 20 банківських карток, через які здійснювали розрахунок з клієнтами.
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції “виробника” характеристикам.
Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Також перевіряється причетність понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі зарубіжних, до постачання організаторам схеми псевдоліків та розповсюдження фальсифікату серед пацієнтів.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, на Київщині зловмисники підробляли і збували ліки від раку та гепатиту В.