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СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну підроблених ліків для онкохворих

У злоумисників вилучили фальсифікату на 50 млн гривень.

СБУ ліквідувала масштабний канал ввезення в Україну підроблених ліків для онкохворих

Кіберфахівці СБУ та співробітники Нацполіції заблокували схему ввезення і продажу в Україні оптових партій підроблених лікарських засобів.

У результаті слідчо-оперативних дій у Києві викрито організатора і трьох учасників злочинного угруповання, яке організувало оборудку, повідомляє у Telegram СБУ.

Серед вилученого у зловмисників – 40 коробів фальсифікату на суму понад 50 млн гривень. За даними слідства, фігуранти приховано переправляли до нашої держави підроблені медпрепарати онкологічної групи під виглядом гуманітарної допомоги. Незаконно ввезену продукцію зберігали в антисанітарних умовах на території орендованих складів у столиці.Потім фальсифікат збували хворим через два спеціально створені інтернет-магазини, які адміністрували учасники угруповання. Оплату ділки отримували на банківські картки родичів та підставних осіб, а відправку товару замовникам здійснювали через популярні поштові сервіси.

Під час обшуків на складі та за адресами фактичного проживання зловмисників виявлено:

  • мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності;
  • чорнову бухгалтерію;
  • 3 автомобілі, якими доставляли “ліки";
  • понад 20 банківських карток, через які здійснювали розрахунок з клієнтами.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили, що вилучені препарати мають ознаки фальсифікату та не відповідають заявленим в інструкції “виробника” характеристикам.

Наразі всім учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою). Їм обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Також перевіряється причетність понад десяти лікарів-онкологів, у тому числі зарубіжних, до постачання організаторам схеми псевдоліків та розповсюдження фальсифікату серед пацієнтів.Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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Нагадаємо, на Київщині зловмисники підробляли і збували ліки від раку та гепатиту В.

 

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