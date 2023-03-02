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Зимова хвиля коронавірусу завершиться у перші тижні березня, – Кузін

Новий штам "Кракен" не спричинив сплеску захворюваності.

Зимова хвиля коронавірусу завершиться у перші тижні березня, – Кузін
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я очікує завершення зимової хвилі COVID-19 в Україні в перші два тижні березня.

Про це в коментарі Укрінформу сказав заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

За його словами, виявлення в деяких регіонах нового штаму коронавірусу не спричинило сплеску захворюваності.

“Перший-другий тиждень березня це буде завершення зимової хвилі коронавірусної інфекції. Прогностично показники по захворюваності в кінці березня мають бути на доволі низькому рівні. Ми не очікуємо миттєвого підвищення навіть на фоні появи “Кракену”, поява штаму Omicron XBB.1.5 призводить до того, що зростання відбувається, але воно незначне в межах країни,” – сказав Кузін.

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Нагадаємо, референс-лабораторія підтвердила циркуляцію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу відомого також під назвою "Кракен" у шести областях України.

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