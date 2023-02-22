У Криму зростає дефіцит ліків, - ЦНС

В тимчасово окупованому Криму загострюється гуманітарна криза та зростає дефіцит ліків для місцевих жителів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України на потреби російських військових, в Криму зростає дефіцит ліків для цивільних. Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість йде на лікування військових РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що гуманітарна криза на півострові загострюється, адже окрім ліків медична система загалом переорієнтована на обслуговування окупантів. Так, як і на інших тимчасово окупованих територіях, цивільні медичні заклади перепрофільовують на військові шпиталі.

"За інформацією кримського підпілля, раніше РФ пообіцяла так званому "очільнику" півострова Сергію Аксьонову, що в Криму таких проблем, як в інших регіонах, не буде. Натомість зараз в уряді РФ Аксьонову відповіли згідно з пропагандистськими методичками: "все для перемоги, все для армії", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму погіршилася криміногенна ситуація через поведінку "вагнерівців".