Міністерство охорони здоров’я України отримало 50 автомобілів швидкої допомоги у межах ініціативи “Рятуємо життя”, повідомила пресслужба міністерства.

Автівки обладнані дефібриляторами, електрокардіографами, пульсоксиметрами, інфузоматами, глюкометрами, стаціонарними балонами з киснем і портативними апаратами штучної вентиляції легень. Це дозволяє медикам проводити реанімаційні дії безпосередньо в машині швидкої допомоги.

Фото: МОЗ

“За час повномасштабного вторгнення 649 автомобілів екстреної медичної допомоги були пошкоджені чи захоплені. Ворог не зупиняється, щодня руйнуючи нашу інфраструктуру та посягаючи на наші життя. В межах ініціативи 50 реанімобілів передані в різні куточки України. Щодня вони доставляють в лікарні більше сотні українських пацієнтів”, – сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Реанімобілі отримали центри екстреної медичної допомоги Миколаївської, Рівненської, Івано-Франківської, Чернігівської, Хмельницької, Закарпатської, Київської, Донецької, Харківської, Запорізької, Херсонської, Житомирської, Волинської та Сумської областей, а також військові медики підрозділів сил оборони.

Фото: МОЗ

Фото: МОЗ

Нагадаємо, на території Херсонської області працює вже 28 бригад швидкої допомоги. Більше половини з них працюють у самому Херсоні.