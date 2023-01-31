У восьми областях Україні працюють мобіьні бригади вакцинації проти коронавірусу

Проєкт запустили для людей, які мають складнощі з добиранням до центрів вакцинації.

Пілотний проєкт мобільних бригад вакцинації проти коронавірусу працює у восьми областях України.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Це громади в Київській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Вінницькій, Тернопільській, Житомирській та Івано-Франківській областях.

Проєкт запустили для людей, зокрема, з груп ризику, які все ще не отримали повний курс вакцинації і мають складнощі з добиранням до центрів вакцинації. Це, наприклад, літні люди, які мешкають у віддалених селах громад.

Медичні працівники бригад пройшли відповідне навчання та отримали необхідне обладнання для безпечного транспортування й зберігання вакцин.

Відповідно до затвердженого графіка, бригади виїжджають у села та селища обраних громад, вакцинують усіх охочих проти COVID-19. Якщо є така потреба і можливість, медики також вимірюють тиск, тестують на ВІЛ та гепатити, консультують тощо.

Бригади працюють у рамках проєкту USAID "Розбудова стійкої системи громадського здоров’я".

Нагадаємо, в Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу «Кракен».