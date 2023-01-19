У п’ятницю, 20 січня, в київському метро відбудуться тренінги з домедичної допомоги

Завтра, 20 січня, на 12 станціях столичного метрополітену відбудуться тренінги з домедичної допомоги. Взяти участь у тренінгах із 12:00 до 17:00 запрошують всіх охочих.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Під час тренінгів киян навчатимуть первинній оцінці стану постраждалого, допомозі при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках.

Навчання проводитимуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Локації проведення тренінгів:

Станція метро «Університет» (проміжний вестибюль);

Станція метро «Дружби народів» (перехід);

Станція метро «Шулявка» (проміжний вестибюль);

Станція метро «Арсенальна» (проміжний вестибюль);

Станція метро «Печерська» (проміжний вестибюль);

Станція метро «Дорогожичі» (проміжний вестибюль);

Станція метро «Олімпійська» (проміжний вестибюль);

Станція метро «Палац України» (вестибюль перед турнікетом);

Станція метро «Театральна» (перехід);

Станція метро «Площа Льва Толстого» (вестибюль перед турнікетом);

Станція метро «Позняки» (балкон над платформою);

Станція метро «Героїв Дніпра» (вестибюль перед турнікетом).

Нагадаємо, в 2022 році міська влада організувала тренінги з домедичної допомоги, які пройшли майже 2 400 громадян. Цього року також можливо отримати важливі для життя знання. Тренінги проводять фахівці КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва”.