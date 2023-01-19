Ексголові "Нафтогазу" Коболєву оголосили підозру у заволодінні понад 229 млн грн
Ексголові "Нафтогазу" Коболєву оголосили підозру у заволодінні понад 229 млн грн
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Пентагон планує змінити динаміку війни в Україні без танків Abrams, - Reuters
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
Новий закон для уламків ОПЗЖ: як вигнати з парламенту агентуру Москви
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
У березні 2022 СБУ застрелила співробіника ГУР Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Страшилки від Ілларіонова. А що насправді?
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
Банка з павуками на тлі «СВО»: чим дихають російські еліти
У Білому домі прокоментували позицію Німеччини щодо надання танків Україні
У Білому домі прокоментували позицію Німеччини щодо надання танків Україні
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
Унаслідок падіння вертольота в Броварах загинули дитина і керівництво МВС, зокрема Денис Монастирський
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У п’ятницю, 20 січня, в київському метро відбудуться тренінги з домедичної допомоги

Тренінги триватимуть з 12:00 до 17:00.

У п’ятницю, 20 січня, в київському метро відбудуться тренінги з домедичної допомоги
Фото: Пресслужба КМДА

Завтра, 20 січня, на 12 станціях столичного метрополітену відбудуться тренінги з домедичної допомоги. Взяти участь у тренінгах із 12:00 до 17:00 запрошують всіх охочих.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Під час тренінгів киян навчатимуть первинній оцінці стану постраждалого, допомозі при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках.

Навчання проводитимуть досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Локації проведення тренінгів:

  • Станція метро «Університет» (проміжний вестибюль);
  • Станція метро «Дружби народів» (перехід);
  • Станція метро «Шулявка» (проміжний вестибюль);
  • Станція метро «Арсенальна» (проміжний вестибюль);
  • Станція метро «Печерська» (проміжний вестибюль);
  • Станція метро «Дорогожичі» (проміжний вестибюль);
  • Станція метро  «Олімпійська» (проміжний вестибюль);
  • Станція метро «Палац України» (вестибюль перед турнікетом);
  • Станція метро «Театральна» (перехід);
  • Станція метро «Площа Льва Толстого» (вестибюль перед турнікетом);
  • Станція метро «Позняки» (балкон над платформою);
  • Станція метро «Героїв Дніпра» (вестибюль перед турнікетом).

Нагадаємо, в 2022 році міська влада організувала тренінги з домедичної допомоги, які пройшли майже 2 400 громадян. Цього року також можливо отримати важливі для життя знання. Тренінги проводять фахівці КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також