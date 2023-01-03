Лікарям дозволили виписувати паперові рецепти, якщо немає світла

У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили, як медичним закладам і аптекам надавати послуги пацієнтам в умовах відсутності світла і зв'язку.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У МОЗ нагадали, що на час дії воєнного стану в умовах знеструмлення та відсутності звʼязку лікарі можуть формувати паперові рецепти та направлення. Також призначати антибіотики у разі відсутності технічної можливості, лікарі можуть на паперових рецептурних бланках форми № 1.

У МОЗ нагадують, що до повноцінного впровадження е-рецепта на всі рецептурні ліки під час виписування електронного рецепта на антибіотики лікар має роздрукувати та надати пацієнту інформаційну довідку, яка містить номер рецепта, код його погашення, а також дані про призначення. При цьому ця довідка має бути обовʼязково завірена особистим підписом та печаткою лікаря.

Так, у разі, якщо пацієнт отримав електронний рецепт, проте фармацевт не може здійснити його відпуск в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ), фармацевт може відпустити антибіотик за інформаційною довідкою до е-рецепта, яка на час воєнного стану прирівнюється до рецепта.

Також за відсутності світла чи звʼязку медичні працівники можуть призначати наркотичні (психотропні) лікарські засоби на паперових рецептурних бланках форми №3. Крім того, відсутність світла та інтернету — не перепона у скеруванні пацієнтів до вузькопрофільних спеціалістів. Так, лікар може видати пацієнту паперове направлення. Це може зробити як лікар первинки, так і лікар-спеціаліст.

Усі заклади, які уклали договори з Національною службою здоров'я України (НСЗУ), зобовʼязані на час дії воєнного стану приймати пацієнтів з паперовими направленнями так само як і з електронними. Під час внесення даних про послугу лікар зазначає у системі, що направлення — паперове. НСЗУ оплачує таку послугу.

Нагадаємо, що МОЗ запускає електронну систему управління запасами ліків eStock.