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Естонія може передати України медичні мобільні амбулаторії

Країна може долучитися до розбудови медичної інфраструктури на деокупованих територіях.

Естонія може передати України медичні мобільні амбулаторії
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

Естонія може долучитися до розбудови медичної інфраструктури на деокупованих територіях, яка була зруйнована під час російської окупації.

Про це розповів заступник міністра охорони здоровʼя України Олексій Яременко за підсумками зустрічі з представниками уряду Естонської Республіки, повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Зокрема, мова йде не лише про відновлення пошкоджених лікарень, а й про розбудову центрів для реабілітації. 

Країна наразі розглядає можливість передачі до України кількох мобільних амбулаторій, які дозволять забезпечити базовими медичними послугами населення в тих регіонах, які найбільше постраждали від війни.

За словами посадовця, генератори, які є в медичних закладах, закривають лише базові потреби в електроенергії. 

Першочергово вони живлять операційні, реанімації, критично важливе обладнання. Однак, через загрози, які нависають над Україною через системні обстріли росіянами критичної інфраструктури, медзаклади для безперебійної роботи потребують додаткових потужностей.

“Зараз наші лікарні за допомогою генераторів можуть закрити лише базові потужності: заживити обладнання, провести операції, підключити пацієнтів в інтенсивній терапії. Однак цих потужностей не вистачить, щоб, наприклад, у разі блекауту мати можливість обігріти приміщення та забезпечити їх світлом. Тому потреба в генераторах ще залишається досить велика. І ми будемо вдячні, якщо Естонія до тієї допомоги, яку вже надає, зможе ще й посилити нашу медичну систему додатковими генераторами, тепловими насосами тощо. Це дозволить медичним закладом працювати автономно та не залежати від аварійних відключень електроенергії”, – додав заступник міністра. 

Серед ключових потреб медичної системи, також залишається забезпечення лікарень на деокупованих територіях необхідним обладнанням. За час окупації росіяни завдавали максимальних руйнацій медичним закладам та масово викрадали з них дороговартісне обладнання. В деяких регіонах відбудовувати медичну систему доводиться ледь не з нуля. 

Нагадаємо, Естонія відправить українським військовим пересувну пральню. Пересувний комплекс здатен обслуговувати до 400 бійців за тиждень.

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