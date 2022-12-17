Три українські аудіогіди з’явилися ще у музеях Литви, Естонії та Індонезії

Україномовні аудіогіди з’явилися ще у 3 провідних музеях світу. Про це йдеться на сайті президента України.
Аудіогіди українською з’явилися в Національному музеї "Палац Великих князів Литовських" (Литва), Талліннському музеї лицарських орденів (Естонія) та у храмі Улувату (Індонезія).
Проєкт налічує вже 54 аудіоекскурсії українською.
До запуску аудіогіда у Литві перша леді України Олена Зеленська приєдналася за допомогою відеозв’язку з Києва та презентувала екскурсію разом із першою леді Литви Діаною Наусєдєнє.
Храм Улувату був заснований у Х сторіччі та є однією з найвідоміших індуїстських святинь регіону. З огляду на традиційно масовий цільовий туризм з України на Балі, де постійно мешкає близько 6 тисяч українців, Посольство України в Індонезії підготувало запуск українського аудіосупроводу на цій популярній туристичній локації.