Три українські аудіогіди з’явилися ще у музеях Литви, Естонії та Індонезії

Україномовні аудіогіди з’явилися ще у 3 провідних музеях світу. Про це йдеться на сайті президента України.

Аудіогіди українською з’явилися в Національному музеї "Палац Великих князів Литовських" (Литва), Талліннському музеї лицарських орденів (Естонія) та у храмі Улувату (Індонезія).

Проєкт налічує вже 54 аудіоекскурсії українською.

До запуску аудіогіда у Литві перша леді України Олена Зеленська приєдналася за допомогою відеозв’язку з Києва та презентувала екскурсію разом із першою леді Литви Діаною Наусєдєнє.

Фото: Сайт президента

У Литовській Республіці про'єкт із запуску українських аудіогідів під патронатом Зеленської реалізується вже вдруге – першими українською мовою заговорили автобусні екскурсії Вільнюсом та за маршрутом Вільнюс – Тракай.Талліннський музей лицарських орденів було обрано як перший естонський заклад культури, у якому лунатиме українська, тому що він став лідером серед музеїв за відгуками мешканців та гостей столиці Естонії.

Храм Улувату був заснований у Х сторіччі та є однією з найвідоміших індуїстських святинь регіону. З огляду на традиційно масовий цільовий туризм з України на Балі, де постійно мешкає близько 6 тисяч українців, Посольство України в Індонезії підготувало запуск українського аудіосупроводу на цій популярній туристичній локації.

Нагадаємо, втілення проєкту зі створення аудіогідів українською мовою в музеях світу за ініціативою першої леді України розпочато у 2020 році. Аудіогіди українською представлені вже в 35 країнах.