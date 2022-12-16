У Києві покажуть фільм “Життя на межі”, який зняли українські ветерани

20 грудня у київському кінотеатрі “Жовтень” відбудеться українська прем’єра документального фільму “Життя на межі”. Режисер стрічки Павло Пелешок та продюсер Юрко Іванишин – українські ветерани. Їхній попередній фільм “Зима у вогні” у 2016 році номінували на “Оскар” в категорії “Найкращий документальний повнометражний фільм”.

Фільм “Життя на межі” розповідає про становлення й розвиток українського спротиву від подій Революції Гідності до повномасштабної війни РФ проти України. Павло Пелешок та Юрко Іванишин, які були на війні з 2014 року, зняли та опрацювали 640 годин архівних матеріалів. З уламків спогадів та власного кіноархіву ветерани зібрали мозаїку причин та наслідків, з яких складається сьогоднішня російсько-українська війна.

Світова прем’єра фільму “Життя на межі” відбулась 15 грудня у Берліні в кінотеатрі Delphi Filmpalast am Zoo. Показ організовано KAS – Фондом Конрада Аденауера.

Українська прем’єра пройде 20 грудня в кінотеатрі “Жовтень” у Києві. Початок о 17.30. Вхід на показ безкоштовний за попередньою реєстрацією на сайті.

Нагадаємо, в Україні покажуть фільм-лауреат Канн “Корсет” про авістрійську імператрицю Сісі. Австрія висунула стрічку на «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний фільм».