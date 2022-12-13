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У деокупованому Ізюмі виступив канадський піаніст Даріус Мажинтас

Піаніст грав у чорному бронежилеті із українським та канадським прапорами.

У деокупованому Ізюмі виступив канадський піаніст Даріус Мажинтас
Фото: Організатори виступу

На Кременецький горі в Ізюмі виступив відомий канадський піаніст Даріус Мажинтас. Він зіграв твори з циклу "Наївна музика" українського композитора Валентина Сильвестрова.

Про це повідомляє “Українська правда. Життя”.

Зазначається, що Кременецьку гору для виступу піаніста обрали, бо з неї відкривається вид на численні пошкодження пам‘яток, зокрема половецьких баб, яких завдали росіяни. 

Піаніст обрав для виступу темний урочистий одяг, він грав у чорному бронежилеті, на якому були нашивки із синьо-жовтим та канадським прапорами.

Даріус Мажинтас репетирував твори близько місяця, на його думку композиції Сильвестрова найбільш повно передають душу України.

Нагадаємо. попри вимкнення світла, Національна філармонія України продовжує концертну діяльність, за потреби - при свічках. 

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