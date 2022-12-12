Три історії з окупації. Люди, які продовжували допомагати ЗСУ, говорити українською та писати музику

Херсонці знають, що це за життя - ще місяць тому вони були в таких самих умовах. LB.ua поспілкувався з чотирма місцевими, яким вдавалося продовжувати працювати, розмовляти українською, писати музику та допомагати партизанам всі ті місяці, коли вулиці міста контролювали росіяни.

Вся частина області, що на лівому березі, досі окупована. Але і в Херсоні та на звільнених територіях ще перебуває багато колаборантів і російських військових, переодягнених у цивільних. Через це місцеві ще побоюються розповідати про всі жахи, які робили тут росіяни. Вони бояться за своє життя, а також за життя близьких, які перебувають там - на лівому березі.

Місяць тому Збройні сили України визволили Херсон з-під окупації. Росіяни залишили місто розграбованим, без електроенергії, води та тепла. До того ж щодня по Херсону прилітає з лівого берега Дніпра, де розташувався ворог.

Фото: EPA/UPG Окупанти в Парку Слави у Херсоні, 20 травня 2022 року

"Поки я стояла в черзі за хлібом, перед моїми очима викрали людину"

До 24 лютого Орися працювала в туристичному бізнесі. Під час окупації знайомі запросили її на роботу в магазин Apple-техніки.

"Коли були проблеми зі зв’язком, всі бабусі і дідусі йшли до нас - у них була паніка, бо вони втрачали зв’язок з рідними, а ми допомагали налаштовувати VPN, розповідали, як ним користуватися. Ну і продовжували ремонтувати техніку, продавати кабелі, аксесуари, бо людям потрібен зв’язок, а ми одні з небагатьох, хто далі працював у місті в цьому напрямку", - розповідає дівчина.

Будучи на роботі, вона вперше і зіштовхнулася вживу з окупантами.

"Першого свого руського я запам’ятаю на все життя. Того вечора я затрималася на роботі. Ми, зазвичай, з напарником працюємо, але його вже не було. Тоді в магазин прийшов чоловік - спочатку зайшов сам, почав запитувати, що є в наявності. Потім дав відмашку і з машини вийшов ще один у військовій формі. Я так розумію, це був його охоронець, тобто він був з непростих", - пригадує Орися.

У дівчини яскраво рудий колір волосся. Це, каже, часто привертало увагу. Знайомі навіть радили їй перефарбуватися, але Орися вирішила, що просто збиратиме волосся в пучок. Саме через колір окупант тоді і завів з нею розмову.

"Почалося: "А правда что все рыжие страстные в постели? А рыжих у меня еще не было". Я стояла перелякана і нічого не могла сказати. Швидко набрала напарника, він, на щастя, ще недалеко відійшов. Попросила підійти. Це мене врятувало", - розповідає дівчина.

Надалі, каже, з окупантами виникали інші конфлікти в магазині - тим не подобалося, за яким курсом рахували вартість товару: "Либо считаете по такому курсу, либо в связи с военным положением мы забираем и уходим". Але працівники намагалися згладити гострі кути. І конфлікти обходилися без наслідків, каже Орися.

Щоб уникати загострень, роботодавець попросив увесь персонал переходити в магазині на російську. Але за межами роботи дівчина продовжувала розмовляти українською.

Фото: EPA/UPG

"На вулиці, в магазинах. Навіть коли окупанти стояли біля мене. Тоді мій чоловік мене навіть в бочину штурхав, щоб я тихіше говорила", - пригадує Орися.

Атмосфера в місті, каже, була напружена. На початку окупації - дефіцит продуктів. На вулицях - як у бандитських фільмах.

"Пам’ятаю, стояла дві години в черзі за хлібом, неподалік окупанти розганяли мітинги. І тут бачу, як під’їжджає машина, звідти вибігають люди в балаклавах, хватають когось із натовпу і їдуть. Просто на моїх очах викрали людину. Я в ступорі стою в цій черзі, не розумію, що мені робити, поскаржитися нікому. Але я відстояла ті дві години, взяла дві булки хліба і, вийшовши з магазину, просто почала плакати", - ділиться Орися.

Потрапив до окупантів і її знайомий. Чоловіка тримали три дні: били струмом і всім, чим тільки можна було.

"А потім вони зрозуміли, що це не та людина, яку вони хотіли взяти - просто співпали ім’я і марка машини. Просто: "Ой, перепутали", - пригадує дівчина.

Покинути Херсон, каже, було реально, але для них із чоловіком - не варіант. На лівому березі живуть батьки Орисі і лежача бабуся.

Фото: EPA/UPG

"Будучи тут, я могла шукати і передавати їм ліки, підгузки на село. Ми зустрічалися на нейтральній території - я на катері пливла з Херсону в Голу Пристань, там гуляли декілька годин, і знову кожен їхав у своєму напрямку. А зараз у мене і такої можливості немає, бо там йдуть бої", - ділиться вона. Тому чекають визволення і тієї частини області.

Орися пригадує, як змінилася поведінка окупантів, коли до Херсону все ближче підходили ЗСУ. Росіяни стали нахабніти ще більше, п’яними чіплялися до людей, грабували. До них у магазин окупант приніс крадений комп’ютер, хотів продати, не розумів навіть, як той вмикається.

"Я все життя працюю з людьми і розумію, яка людина була забезпечена, а на яку гроші "звалилися з неба". Коли приходить росіянин, від якого воняє за кілометр, але на ньому цепура золота в три пальці, всі пальці в перстнях, він хоче купити айфон і питає, де у нас одяг брендовий продається - єдине що хотілося порадити, це щоб пішов помився", - розповідає Орися.

Про те, що в місто вже зайшли українські військові, дізналися з чуток. Коли вдалося впіймати зв’язок - на телефон посипалася купа привітань. Дівчина не могла довго повірити, поки на власні очі не побачила військових на площі.

"Розревілася, як мала дитина. Підійшла до ЗСУшника, кажу: "Можна вас обійняти?", - сміється Орися.

Фото: EPA/UPG

До щоденних ворожих ударів по місту, каже, вже звикли.

"Ми усвідомлюємо, в яких умовах живемо, як і всі, хто залишилися - кожен несе відповідальність сам за себе. Люди не виїжджають не від гарного життя: у когось не було коштів, хтось вважає, що їх там не чекають. Якщо говорити про моїх батьків - у них п’ять коров, купа кролів, курей, качок, 15 котів, куди це все дівати? Нікуди, бо ти все життя наживав це, кожну цеглинку клав власноруч", - додає дівчина.

"Мене тикали носом у фото з нашими військовими і випитували, хто це"

Тетяна (ім’я змінено через побоювання героїні за власну безпеку і безпеку близьких) вже не перший рік допомагає українській армії разом з іншими волонтерами. 25 лютого, коли бої йшли на Антонівському мосту, вони забирали звідти поранених бійців.

Коли окупанти вже були в місті, Тетяна з волонтерами ще продовжували працювати і допомагати місцевій теробороні: в’язали сітки, передавали коктейлі молотова. Виходили на мітинги. Допоки їх не вирахували росіяни.

Фото: Суспільне

"Мене вони спіймали біля брами з іншого боку будівлі, звідки ми виносили коктейлі нашим хлопцям. Накинули мішок на голову і зв’язали скотчем, кинули в машину", - пригадує Тетяна.

В місті багато зрадників, які здавали активістів, каже вона. Жінка зрозуміла, що окупанти готувалися до її викрадення, коли побачила на допиті свої фотографії з військовими. Росіяни роздрукували їх і розклали на столі.

"Мене тикали носом у ці знімки, випитували, хто це. Ножем розрізали одежу, били шокером. Коли я непритомніла - кидали в підвал. Коли приходила до тями - продовжували допит. Це тривало вісім днів", - пригадує Тетяна.

На дев’ятий день росіяни викинули жінку непритомною в парку. Там вона отямилася вже перед світанком. Тетяна переховувалась у людей в підвалах. Додому не йшла, бо знала, що її шукатимуть.

Обшуки в Херсоні

Коли вдалося підлікуватися - жінка долучилася до місцевих партизанів: розвішували по Херсону жовті стрічки, здирали ворожі брошури, натомість клеїли на підтримку української армії - "ЗСУ вже близько, тримаймося, нас скоро звільнять".

Тетяна наразі боїться відкрито говорити про їхню діяльність.

"Я знаю, що зрадники вже побігли до влади. Багато волонтерок, з якими я спілкуюся, не хочуть нічого розповідати, поки СБУ не опрацює кожного і цих людей не посадять", - розповідає жінка.

Так само з обережністю розповідає, що відбувалося в катівні, бо вважає, що це може нашкодити тим, кого росіяни вивезли з собою.

"Наші хлопці ще сидять у катівнях, і вони досі чинять звірства над ними. Їх окупанти забрали спочатку в Крим і знаємо, що вивезли до Росії. Ми вже приготували списки на обмін", - пояснює Тетяна.

У жінки далі проблеми зі здоров’ям - має хвору спину, а через регулярні обстріли по місту ще й часто доводиться бігати до підвалу. За гуманітаркою в черзі, каже, стояти не може.

"В місті також є багато покинутих інвалідів. Тому треба активізуватися з допомогою цим людям", - вважає Тетяна.

Закликає також допомагати пораненим бійцям і їхнім дружинам.

Фото: EPA/UPG

"Блюз в окупації"

Із трьох учасників місцевого гурту "Криголам" після 24 лютого в Херсоні залишилися двоє - гітарист та автор пісень Вовчик, а також басист та вокаліст Костик. Третій - барабанщик - виїхав з міста.

Сірі дні і страх - таким пам’ятає початок окупації міста Костик.

"Русня, як мурахи, забігли в місто, і було страшно виходити з дому. Поступово звикали до цього і розуміли, що якийсь час доведеться так жити", - пригадує вокаліст.

Вовчик ділиться, що триматися позитивно допомагав похід на базар.

"Там збиралося багато людей, гривня "жила" завдяки йому. Рубль я й не бачив в очі і не тримав у руках. Було багато молоді, підтримували одне в одному оптимізм", - розповідає музикант.

Обоє чоловіків працюють онлайн, тому роботу вдалося зберегти, поки був інтернет, хоч і російський: вмикали VPN і так працювали. У вільний від роботи час почали збиратися в Костика на квартирі і репетирувати. Згодом з’явилася ідея записати пісні, створені за цей час.

"Це допомагало перенести психологічне навантаження від того, що відбувалося в Херсоні", - пояснює Костик.

Над акустичним альбомом "Блюз в окупації" працювали близько 5 місяців. Увійшло в нього 17 блюз-синглів. Записували прямо в квартирі зі студійним мікрофоном, монтував Костик на своєму комп’ютері.

Фото: facebook/Криголам (рок-гурт) Вовчик (ліворуч) та Костик (другий ліворуч)

Їхні пісні - сатиричні твори про росіян, Москву та байдужих співгромадян. Тому записувати слова було найскладніше. Точніше - найризикованіше. У будинку вокаліста, в квартирі, що під його житлом, поселилися чи то колаборанти, чи то окупанти - їх привозила машина з написом V. Костик бачив, як нові сусіди заходили в квартиру. Тому старалися писати в обідній час, сподівалися, що тих немає вдома.

"В деяких піснях чути, що слова проспівані пошепки, бо голосно не міг. Вхідні двері завішував ковдрою, щоб у під'їзд менше звуків доносилося", - розповідає Костик.

Ще однією небезпекою було зберігати пісні, каже він. Телефон повинен був бути "чистим" - нічого, що може видати твою проукраїнську позицію. Тому треки завантажували тільки в хмарне сховище.

Про визволення Херсону, кажуть, не знали до кінця, тільки чули, що хтось бачив українських військових. Вже потім вийшли на центральну площу і побачили це свято.

Фото: EPA/UPG

"Був епізод, коли місцеві поклали прапор України на землю і почали цілували його, стоячи на колінах. Без сліз не згадати. Це була казка. Особливо, якщо порівнювати з тими виродками (росіянами - LB.ua), які ходили тут розхристані, недолугі. Ніхто їм навіть не хотів в очі дивитися і спілкуватися з ними. Гидко було від того всього", - пригадує Вовчик.

На майбутнє хлопці планують відновити гру з барабанщиком, доробити альбом, що почали писати до 24 лютого. Зараз вже є матеріал для наступного. Хочеться згодом відновити і виступи.

"Ми не просто пісеньки грали-записували, поки окупанти таке творили в місті, катували людей. Це був один із інструментів і способів вижити для нас. Ми робили те, що вміємо і те, що нас підтримує. І ми вдячні нашим героям, які визволяють землі, волонтерам, які допомагають, та віримо в Україну. Перемога обов'язково за нами", - додає Костик.